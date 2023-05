Cosenza: un milione di euro per il ripristino del manto stradale della città

“Appena le condizioni metereologiche ce lo consentiranno, partirà l’intervento di bitumazione di tutte le strade cittadine. Finalmente con il sindaco Franz Caruso siamo riusciti a reperire le risorse necessarie, sfidando le maglie di un bilancio ingessato per via del dissesto e di un disavanzo per gli anni 2020/2021 di altri 24 milioni di euro”. E’ quanto afferma l’assessore Francesco De Cicco che spiega: “Sull’argomento, molto sentito a giusta ragione dai cittadini, però, è opportuno evidenziare che la situazione drammatica delle strade cittadine è frutto di una politica dissennata portata avanti dalla passata amministrazione comunale, da cui non a caso, pur facendone parte, ho preso sin da subito le distanze. Non avrei, infatti, mai potuto avallare decisioni scellerate, che ho sempre e puntualmente denunciato, come il disimpegno di importanti risorse destinate alla manutenzione delle strade per destinarle ad altro, tipo l’inaugurazione del Ponte di Calatrava. A ciò aggiungo che in passato i lavori di bitumazione, quei pochi fatti ad onor del vero, non venivano seguiti e non erano oggetto di controllo. Questa inerzia e questo lassismo ha dato vita alla situazione drammatica che ha ereditato l’amministrazione comunale guidata da Franz Caruso, a cui aggiungo il depauperamento dovuto alle continue sistemazioni delle perdite idriche per una rete colabrodo, anch’essa lasciata all’incuria per troppo tempo ed a cui noi abbiamo dato importanza migliorando il servizio idrico cittadino. Tant’è che abbiamo quasi azzerato tutte le perdite. Solo negli ultimi giorni ne abbiamo riparate 47 e le altre 7 le ripareremo nella prossima settimana. Con questi interventi abbiamo migliorato il servizio idrico nelle case dei cittadini”.

“Oggi, a distanza di 17 mesi dal nostro insediamento – conclude Francesco De Cicco – nonostante gli interventi tampone che comunque abbiamo garantito, siamo pronti a ripristinare il manto stradale con risorse rinvenute veramente a lacrime e sangue delle casse comunali grazie ad un accordo quadro per circa un milione di euro. A differenza, infatti, di quanto avveniva in passato la nostra amministrazione comunale non ha ricevuto alcuna attenzione dalla Regione Calabria. Il sindaco Franz Caruso, ed anche il sottoscritto, abbiamo spalle larghe e andiamo avanti spediti, seppur a fatica, per dare risposte adeguate ai bisogni dei cosentini”.