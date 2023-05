Nubifragi nel Basso Tirreno cosentino, frane e smottamenti a Fuscaldo: chiuse le scuole

I violenti nubifragi di questa notte hanno colpito il Basso Tirreno cosentino. Frane e smottamenti si sono verificati, in particolare, a Fuscaldo dove c’è stata l’esondazione del torrente Mercaudo e del torrente Maddalena. Il sindaco Gianfranco Middea ha chiuso le scuole.

L’amministrazione comunale rende noto che in virtù di quanto accaduto, si è rivelata importantissima l’azione di bonifica dell’alveo dei due torrenti: si sarebbero potute verificare conseguenze ben pù serie.

Il sindaco, già da stanotte in contatto con la sala operativa della Protezione civile, ha provveduto a emanare, in via cautelativa, un’ordinanza di chiusura di tutte le scuole di Fuscaldo. L’appello a tutti i cittadini a usare la massima prudenza.(AGI)