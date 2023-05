Corigliano Rossano (Cs), convocata la commissione Ambiente: focus su regolamento per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile

“È stata convocata per lunedì 15 maggio alle ore 18.30 presso i locali della Protezione Civile la V Commissione Consiliare Ambiente per discutere dell’opportunità di dotarsi di un regolamento per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile ed assimilabili. Nel rispetto dei cittadini e condividendo le istanze delle locali associazioni ambientaliste di Legambiente e WWF, è doveroso stimolare un percorso partecipato finalizzato ad una corretta informazione e alla predisposizione di un piano antenne .

Come noto l’ordinamento italiano considera le infrastrutture di comunicazione tra le “opere di pubblica utilità” assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria

ed i Comuni non possono imporre divieti generalizzati.

Tuttavia è intenzione dell’Amministrazione e del sindaco Flavio Stasi non restare indifferenti e sfruttare a beneficio del territorio e dei cittadini quel ridottissimo margine di azione che consente, seppure con forti limitazioni, una concertazione con i gestori per individuare i siti e dotarsi quindi di un regolamento.

Uno strumento che permetterà di governare il fenomeno e di cogliere gli obiettivi di

tutela della salute, dell’ambiente e del paesaggio, del corretto insediamento urbanistico e

territoriale, tali da mitigare l’impatto visivo e di salute del cittadino.

Si tratta di un tema complesso interessato anche a livello regionale da una proposta di legge.

L’Italia ha fissato i livelli di protezione più elevati in Europa e la politica, tutta, deve vigilare affinché vengano mantenuti tali mentre a livello comunale occorre sensibilizzare e pianificare coinvolgendo la società civile”.

Così, in una nota, il consigliere comunale Liliana Zangaro – Presidente V Commissione Ambiente del Comune di Corigliano Rossano.