Casali del Manco: approvazione progetto di riqualificazione strada rurale Fontana Secca

Con la delibera di giunta comunale n. 55 del 10 maggio 2023 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica di riqualificazione della strada rurale dove è ubicata Fontana Secca: essa difatti unisce le località di Feruci-Pizzicarizia con quella di via Fiano di località Casole Bruzio.

Il progetto si inserisce all’interno di un processo globale di riqualificazione e valorizzazione delle aree rurali contribuendo al perseguimento degli obiettivi prefissati dall’amministrazione comunale; atti a favorire la gestione e l’ampliamento degli habitat e delle aree naturali, evitare l’abbandono delle zone di montagna e svantaggiate, migliorare lo stato di conservazione della biodiversità, favorire la valorizzazione e la tutela del patrimonio storico-culturale-ambientale e del paesaggio, migliorare l’attrattività e l’accessibilità dei territori rurali e dei servizi alla popolazione.

La strada rurale risulta ricadente per intero nel comune di Casali del Manco e si sviluppa per una lunghezza complessiva di circa 1 km. Il progetto appena approvato riguarda la realizzazione di interventi volti alla riqualificazione della strada comunale che congiunge le località di Feruci-Pizzicarizia con quella di Casole Bruzio nonché, correlati ad esso, una serie di interventi mirati al ripristino della fontana rendendola fruibile sul territorio mediante la realizzazione di una piccola piazza munita dei servizi necessari e annessa area parcheggio.

Nello specifico, sono previsti i seguenti interventi:

INTERVENTO 1: realizzazione del tratto stradale e opere di regimazione delle acque meteoriche;

INTERVENTO 2: ripristino della fontana e riqualificazione dell’area adiacente;

INTERVENTO 3: pulizia e ripristino del manto stradale e dei margini dei tratti a valle ed a monte del tratto oggetto di intervento.

“La realizzazione delle opere previste nel presente progetto preliminare è finalizzata al proseguimento ed ammodernamento della viabilità in una zona a vocazione Agricola oltre che paesaggistica-naturalistica che va da Via Fiano in località Casole Bruzio, e che congiunge le località di Feruci-Pizzicarizia. L’importo dei lavori è pari a circa 100 Mila Euro”. Queste sono le dichiarazioni dell’Assessore ai Lavori Pubblici Michele Rizzuti.