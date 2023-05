‘Ndrangheta nel Cosentino, il sindaco di San Lucido: “Plauso a Dda e investigatori. Con fermezza e volontà è possibile eliminare ogni forma di malaffare”

“Un plauso a Procura di Catanzaro Dda, al Comando provinciale dei carabinieri di Cosenza e a tutti gli investigatori che hanno condotto un’importante operazione contro la criminalità organizzata nella nostra terra, a dimostrazione che con fermezza e volontà è possibile eliminare via ogni forma di malaffare dalla nostra società”. Così il sindaco di San Lucido Cosimo De Tommaso all’indomani dell’operazione dei carabinieri che ha smantellato due sodalizi di ‘ndrangheta e paola e San Lucido.

“In attesa che la giustizia faccia il suo corso – aggiunge De Tommaso – fatto salvo il principio di non colpevolezza fino al terzo grado di giudizio, l’operazione di quest’oggi, mette a nudo un sistema in grado di esercitare forti pressioni su tutto il tessuto socio-economico dei nostri comuni, andando ad avviluppare nella propria rete criminosa, con ricatti e sabotaggi, sia le piccole attività che le aziende più grandi. Il contrasto ad ogni forma di illegalità, ad ogni livello di stratificazione sociale, non è certo un’operazione semplice, ma è una battaglia che si può vincere soltanto supportando e sostenendo con ogni mezzo la magistratura, le forze dell’ordine e gli organi di pubblica sicurezza, consacrando la quotidianità alla continua ricerca di giustizia, sicurezza, legalità”.

“Questa Amministrazione crede fermamente – sottolinea il sindaco del Comune tirrenico – in tali principi, su cui si è peraltro incentrato un recente Consiglio comunale, e ritiene necessario fare tutto quanto possibile per garantire l’intera comunità, favorendo l’accrescimento di una coscienza civile e di un senso di cittadinanza responsabile. In tal senso la lotta ad ogni forma di criminalità continuerà ad essere un punto fermo e condiviso della nostra azione amministrativa, ribadendo il massimo impegno a garanzia di ogni forma di legalità”.