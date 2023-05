“C’è un po’ di Saracena nello scudetto del Napoli con il vice ds Pompilio”

«Se vince una squadra del Sud, tutti siamo contenti. Se vince Napoli e nella società partenopea milita un pezzo di quel mezzogiorno operoso, capace, intraprendente, che ha fatto carriera per la propria professionalità e voglia di formazione continua, la festa è ancora più sentita e diventa orgoglio di appartenenza».

E’ un po’ così per Saracena che alla festa per il terzo scudetto vinto dal Napoli – con cinque giornate di anticipo rispetto alla fine del campionato – ha partecipato con grande entusiasmo, sentendo questo successo sportivo come una vittoria della comunità. Nello staff della società calcistica napoletana infatti milita un saracenaro doc: Giuseppe Pompilio, vice direttore sportivo del Napoli calcio. A lui il sindaco Renzo Russo, «a nome di tutta la comunità di Saracena» ha espresso «le più vive felicitazioni per il grande traguardo raggiunto dalla Ssc Napoli per la vittoria del 3° scudetto del campionato di Serie A».

Giuseppe Pompilio – nel suo ruolo di vice direttore sportivo – è «uno dei principali artefici di questo meraviglioso successo che inorgoglisce il Sud, Saracena e la sua famiglia che lo ha sempre sostenuto e spronato verso la sua passione che oggi lo porta a raccogliere i risultati di anni di impegno, sacrificio, abnegazione».