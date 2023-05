Bando Imprese Storiche, la Camera di Commercio di Cosenza premia i vincitori

La Camera di Commercio di Cosenza organizza la giornata di premiazione rivolta alle imprese vincitrici della V edizione del bando Imprese Storiche. La cerimonia si terrà giorno 12 maggio presso la rinnovata location del Salone Mancini e vedrà la partecipazione di imprenditori e imprenditrici che continuano a contribuire allo sviluppo economico della provincia di Cosenza.

L’istituzione del Premio Imprese Storiche ha lo scopo di esaltare e diffondere i valori storici della cultura d’impresa, celebrando l’impegno, la costanza e la dedizione di imprenditori capaci e volenterosi nonostante la complessità del tessuto economico di riferimento.

Il Premio consiste nel rilascio di un diploma di benemerenza e nella consegna della medaglia d’oro a tutte le imprese in possesso dei requisiti, nonché la possibilità di utilizzare il marchio di “Impresa storica” per tutte le imprese premiate.

Alla V edizione del bando hanno preso parte Micro Piccola o Media Impresa (MPMI) appartenenti ad una delle quattro categorie oggetto di premiazione: Cat.1 – Commercio, Servizi e Industria;

Cat.2 – Artigiani;

Cat.3 – Agricoltura

Cat.4 – Cooperative, Consorzi e Società consortili

Per la prima e seconda categoria i requisiti di premiazione prevedevano imprese con un’ininterrotta attività di almeno 30 anni, se gestite dal fondatore, oppure da almeno 80 se gestite da eredi. Per la categoria Agricoltura, invece, la partecipazione era rivolta a coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali che avessero prestato almeno 30 anni di ininterrotto lavoro su fondi di proprietà o in affitto situati nella provincia di Cosenza.