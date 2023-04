Mandatoriccio, il candidato a sindaco Grispino: “Metteremo ordine e daremo prospettive”

Superamento del dissesto e riordino delle finanze comunali. Attenzione massima alla cura del decoro urbano ed alla difesa a valorizzazione della bellezza del territorio comunale. Pianificazione strategica per lo sviluppo di una destinazione turistica. Dialogo e confronto con la grande ed importante comunità di concittadini sparsi nel mondo. Priorità al Centro Storico, rilancio del ruolo propulsore del Castello e recupero di tutto il patrimonio immobiliare chiuso o in disuso. Tutela e promozione della rete commerciale cittadina residente e che resiste, massima attenzione al rispetto delle regole in tutti i settori e controllo dell’ambulantato selvaggio. Soprattutto sorriso, serenità sociale e prospettiva, che sono quei sentimenti dei quali si avverte più necessità oggi nella comunità di Mandatoriccio.

È con queste parole che Aldo Vincenzo Grispino, candidato a sindaco ha aperto ufficialmente la campagna elettorale della Lista N.2 Insieme si può per Mandatoriccio, presentando nel corso di un comizio ospitato nei giorni scorsi in una gremita Piazza XX Settembre tutti i candidati consiglieri:

Carmela Corvo, Violeta Hilda Dumitrean, Francesco Greco, Olga Kisseleva, Franco Mangone,

Gabriele Mangone, Luigi Pellegrino, Angelica Pizzuti, Rosetta Spataro, Tiziana Tavella.

A sostegno della candidatura di Grispino, definito amico storico, persona sincera e per bene, guida sicura e di grandi e preziose relazioni anche all’esterno di Mandatoriccio, è intervenuto anche l’assessore regionale all’agricoltura ed alle minoranze linguistiche Gianluca Gallo, sottolineando a più riprese l’importanza di garantire, nel governo della cosa pubblica locale, quella utile filiera istituzionale, in grado di facilitare e rafforzare politiche e strumenti messi in campo dalle classi dirigenti amministrative; quella stessa filiera istituzionale – ha precisato – che insieme al

Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto sta finalmente facendo registrare novità importanti anche in questo territorio, dai nuovi treni verso l’elettrificazione della linea jonica alla nuova SS106, dalla riapertura dell’Ospedale di Cariati a quella dell’ex Tribunale di Rossano. –

Mandatoriccio – ha proseguito l’assessore regionale ricordando la figura dell’ex sindaco e collega avvocato Angelo Donnici, prematuramente scomparso – ha rappresentato in passato e dovrà continuare a rappresentare più e meglio di prima, con Grispino al quale oltre 2 anni fa ho chiesto di candidarsi a sindaco, uno dei comuni cerniera e di riferimento per le politiche di attenzione ai borghi dell’entroterra. È, inoltre, un atto di responsabilità – ha continuato – l’impegno pubblicamente assunto da Grispino per la costruzione, nei prossimi cinque anni di amministrazione comunale, di una classe dirigente che possa proseguire in futuro sul percorso avviato insieme; un segno tangibile di visione della Politica e delle Istituzioni come strumenti complessi a servizio delle comunità e degli interessi generali nel medio e lungo termine e che per questo richiedono competenza ed esperienza, senza alcun cedimento – ha concluso Gallo – alla facile improvvisazione.

A disposizione della crescita e del riposizionamento turistico e culturale di Mandatoriccio nel territorio metto – ha scandito Grispino – i miei 53 anni di politica attiva, costantemente in mezzo alla gente, vissuti sempre col sorriso, tanto nella buona quanto nella cattiva sorte. Uno dei valori aggiunti della nostra lista, tutti mandatoriccesi al 100%, è sicuramente la maggioritaria presenza femminile, perché con le donne – ha chiosato – il motore funziona e la macchina arriva sempre al traguardo. Mandatoriccio purtroppo in questi anni si è come assuefatto. Dovremo quindi iniziare col restituire speranze e sogni a tutti, soprattutto alle nuove generazioni. Ecco perché il compito che avremo dinnanzi – ha sottolineato – è complesso ed entusiasmante. Avremo bisogno di menti e di collaboratori. Dal progetto di un grande depuratore alla Marina al monitoraggio delle tutela ambientale dei villaggi turistici, dal rilancio del Lungomare alla riapertura di una struttura abbandonata in località Savuco con funzione di assistenza sanitaria, in tutte le nostre iniziative saremo sempre affiancati – ha concluso Grispino – da un comitato di saggi attraverso il quale garantiremo ascolto e confronto costante con tutta la popolazione.