Cariati (Cs), perdita su condotta idrica: possibili disagi in alcune zone

Perdita sulla condotta in prossimità della stazione dei Carabinieri, a Cariati. Sono stati programmati per domani, giovedì 9 marzo, dalle ore 9 alle ore 12, i lavori di riparazione. Tra gli effetti della rottura che potrebbero continuare a registrarsi anche nelle prossime ore vi sono la torbidità dell’acqua e la pressione insufficiente.

È quanto fanno sapere gli uffici comunali informando che ad essere interessati da eventuali disservizi saranno, in particolare, il centro storico, via Salvo d’Acquisto, via Piana del Dottore, via San Giovanni, zona Santa Maria, Tramonti, San Paolo, zona Ospedale.