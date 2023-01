Corigliano Rossano (Cs), il Consiglio comunale torna a riunirsi il 20 gennaio: tredici punti all’ordine del giorno

È stato convocato il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria e in prima convocazione, nella Sala delle Adunanze Consiliari, in Piazza SS. Anargiri, per il 20 gennaio 2023, alle ore 16.

Tredici i punti all’ordine del giorno:

1 – Approvazione verbali seduta precedente;

2 – Comunicazioni del Sindaco;

3 – Modifica Regolamento di organizzazione accesso e fruizione del servizio di refezione scolastica per la scuola primaria, secondaria di primo grado e dell’infanzia;

4 – Richiesta convocazione consiglio comunale ex art. 39 TUEL dei Consiglieri di minoranza Madeo Francesco, Rocco Gammetta, Cassano Antonio, Salimbeni Mattia, Vulcano Raffaele, Scorza Gennaro, Baffa Costantino e Olivo Adelina, prot. n°106946 del 20/10/2022, avente ad oggetto: “Hub industriale Energetico Porto di Corigliano-Rossano;

5 – Richiesta convocazione consiglio comunale ex art. 39 TUEL dei Consiglieri di minoranza Madeo Francesco, Salimbeni Mattia, Gammetta Rocco, Scarcello Vincenzo, Scorza Gennaro e Olivo Adelina, prot. n°120742 del 24/11/2022, avente ad oggetto: “Infrastrutture Ospedale Unico Città di Corigliano-Rossano” – Costituzione gruppo consiliare per sopralluoghi bimestrali lavori Ospedale unico;

6 – Richiesta convocazione consiglio comunale ex art. 39 TUEL dei Consiglieri di minoranza Madeo Francesco, Salimbeni Mattia, Gammetta Rocco, Cassano Antonio, Promenzio Luigi, Scarcello Vincenzo, Scorza Gennaro e Olivo Adelina, prot. n°122570 del 01/12/2022, avente ad oggetto: “Programmazione gestione e tutela patrimonio comunale”;

7 – Richiesta convocazione consiglio comunale ex art. 39 TUEL dei Consiglieri di minoranza Madeo Francesco, Salimbeni Mattia, Gammetta Rocco, Scarcello Vincenzo, Scorza Gennaro, Vulcano Raffaele, Baffa Costantino, Promenzio Luigi, Madeo Rosellina, Zagarese Aldo e Olivo Adelina, prot. n°122589 del 01/12/2022, avente ad oggetto: “Gestione e controllo economico-finanziario Città di Corigliano-Rossano. Nota Corte dei Conti n°80 del 08/11/2022”;

8 – Richiesta convocazione consiglio comunale ex art. 39 TUEL dei Consiglieri di minoranza Madeo Francesco, Salimbeni Mattia, Gammetta Rocco, Cassano Antonio, Scarcello Vincenzo, Scorza Gennaro e Olivo Adelina, prot. n°4183 del 13/01/2023, avente ad oggetto: “Centrale Enel Corigliano-Rossano”;

9 – Interrogazione a risposta orale del Consigliere Salimbeni Mattia al Sindaco e/o all’Assessore all’Ambiente e Manutenzione Avv. Damiano Viteritti, prot. n°0106960 del 20/10/2022 avente ad oggetto: “Pubblica illuminazione area Urbana Corigliano: adempimenti contrattuali, adeguamento costi e implementazione punti luce”;

10 – Interrogazione a risposta orale del Consigliere Salimbeni Mattia al Sindaco e/o all’Assessore all’Ambiente e Manutenzione Avv. Damiano Viteritti, prot. n°0106963 del 20/10/2022 avente ad oggetto: “Manutenzione ordinaria Marina di Schiavonea: stato dei luoghi e organizzazione del servizio”;

11 – Interrogazione a risposta orale del Consigliere Salimbeni Mattia al Sindaco e/o all’Assessore con delega alla valorizzazione dei beni culturali Dott.ssa Alessia Alboresi, prot. n°0106967 del 20/10/2022 avente ad oggetto: “Salvaguardia e tutela del Castello Ducale: monitoraggi periodici e stato di conservazione”;

12 – Interrogazione a risposta orale del Consigliere Scarcello Vincenzo al Sindaco e/o all’Assessore di riferimento, prot. n°0113858 del 09/11/2022 avente ad oggetto: “Schema accordo di collaborazione tra: Comune di Corigliano-Rossano e Scuola Superiore di Scienze delle Amministrazioni Pubbliche Università della Calabria”;

13 – Interrogazione a risposta orale del Consigliere Scorza Gennaro al Sindaco e/o all’Assessore di riferimento, prot. n°0120181 del 24/11/2022 avente ad oggetto: “Stato dei lavori di completamento lungomare Zona Galdarate A.U. Rossano. Collaudo”.

Nel caso di seduta infruttuosa, la seconda convocazione è prevista, secondo le stesse modalità, per le ore 16, del 23 gennaio 2023.

Si dà atto che la diretta streaming audio-video garantisce comunque la pubblicità della seduta consiliare, assicurando la piena partecipazione del pubblico mediante accesso al link: https://coriglianorossano.consiglicloud.it/home