Scomparsa Puccio, il cordoglio del sindaco Caruso: “Raro esempio di coerenza politica”

“La sinistra calabrese perde uno dei suoi figli migliori e uno dei dirigenti più autorevoli ed appassionati”.

Sono le parole del Sindaco di Cosenza, Franz Caruso, nel commentare la scomparsa dello storico dirigente del Partito Democratico Giovanni Puccio.

“Raro esempio di coerenza politica – ha detto Franz Caruso – Giovanni Puccio ha, da dirigente di partito, rappresentato una figura insostituibile e degna della più alta considerazione, nelle diverse fasi che hanno caratterizzato la storia della sinistra calabrese, sia all’interno del PCI che nelle diverse articolazioni assunte dal partito successivamente, dal PDS ai DS, fino all’attuale Partito Democratico. Non c’è stata competizione politica nella quale Giovanni Puccio – ha aggiunto Franz Caruso – non abbia avuto un ruolo di primo piano fino ad assumere l’incarico di responsabile organizzativo del PD. In tutte le occasioni nelle quali la sua militanza attiva ha avuto modo di estrinsecarsi, a prevalere sono state le sue indubbie qualità di uomo politico equilibrato, incline alla mediazione e all’ascolto, aspetti che ne hanno permeato la personalità di uomo perbene e ben voluto da tutti. Esprimo non solo il mio cordoglio personale per la sua scomparsa – ha detto ancora Franz Caruso – ma anche quello di tutta l’Amministrazione comunale che estendo ai familiari di Giovanni Puccio e a tutto il PD calabrese e ai suoi quadri dirigenti. A noi tutti – ha concluso Franz Caruso – mancherà il suo modo di intendere la politica, intesa come spirito di servizio e improntata al massimo rispetto delle istituzioni di cui pure ha fatto parte come Sindaco di Botricello”.