Palazzo dei Bruzi, Alessandra Bresciani aderisce a “Italia Viva”: “La presenza del ‘Terzo Polo’ all’interno del gruppo ‘Franz Caruso Sindaco’ riconferma il successo della coalizione”

di Roberta Mazzuca – “Il gruppo del Circolo culturale cosentino Giuseppe Saragat, e il Circolo Gaspare Conforti, che mi ha sostenuto nei primi passi delle elezioni amministrative per il comune di Cosenza nel 2021, ha scelto di aderire a Italia Viva e di rafforzare così l’impegno sociale e politico per la città”. Lo dice ai nostri microfoni Alessandra Bresciani, consigliera del Comune di Cosenza che, soltanto qualche settimana fa, ha ufficializzato la sua adesione al partito di Matteo Renzi.

129 voti sotto le insegne della lista “Franz Caruso Sindaco” quelli ottenuti nelle ultime amministrative dalla Bresciani, che resta nella squadra del primo cittadino, rappresentativa di un centrosinistra variegato, composto da esponenti del Pd, del Psi, e adesso anche del Terzo Polo: “La presenza del Terzo Polo all’interno del gruppo Franz Caruso sindaco ha quindi un ulteriore significato, riconferma il successo della coalizione del sindaco Franz Caruso. Continuerò il lavoro con dignità e libertà in linea con una continuità amministrativa e politica. Il mio impegno è quello di dare un contributo concreto per trasformare la città di Cosenza in un posto in cui vivere e lavorare”.

A comunicare l’endorsement di Alessandra Bresciani ad Italia Viva sono stati il coordinatore regionale Ernesto Magorno, i coordinatori provinciali Davide Lauria e Nunzia Paese e i coordinatori della città di Cosenza, Francesco Tarantino e Giuseppina Carricato. Il suo stesso percorso è stato compiuto da Pierpaolo Turano, consigliere comunale di San Pietro in Guarano.

Il Terzo Polo, dunque, comincia a fare capolino a Palazzo dei Bruzi, non come gruppo consiliare, ma nella forma di singoli eletti che cominciano a sposare il progetto di Azione e Italia Viva. Così come Caterina Savastano, che già prima della campagna elettorale aveva manifestato, e poi confermato, l’adesione al partito di Calenda.

“Diamo il benvenuto ad Alessandra e Pierpaolo, due amministratori capaci che con la loro esperienza e il loro entusiasmo daranno un contributo importante per la crescita di Italia Viva nell’area urbana. Il nostro partito continua a crescere – hanno dichiarato i vertici di Italia Viva – e noi continuiamo a lavorare con entusiasmo e con la consapevolezza che tante persone che hanno voglia di buona politica guardano con interesse a noi”.