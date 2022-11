PNRR, a Cariati (CS) 122mila euro per abilitazione al Cloud. Il Sindaco: “Servizi ancora più efficienti”

Transizione digitale, 122 mila euro dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’abilitazione al Cloud. Cariati è tra i beneficiari del finanziamento previsto nell’ambito del Piano Nazionale di Ripartenza e Resilienza che consentirà di attuare la migrazione di servizi verso infrastrutture e soluzioni cloud qualificati.

È quanto fa sapere il Sindaco Filomena Greco esprimendo soddisfazione per questa ulteriore opportunità che va ad aggiungersi a tutte le altre che vanno nella direzione della dematerializzazione e digitalizzazione dei servizi, resi ancora più efficienti ed utili a contrastare l’abuso della carta e salvaguardare l’ambiente. L’obiettivo finale resta quello di garantire un migliore e trasparente accesso al cittadino.

La migrazione sarà effettuata a per tutti gli applicativi, database e sistemi utilizzati per l’erogazione dei servizi selezionati. I servizi digitali attualmente gestiti su server o data center interni avranno la precedenza rispetto a soluzioni di rinnovamento o di digitalizzazione di servizi non informatizzati.