Servizi di trasporto pubblico locale: la risposta della Federazione Riformista di Rende (CS)

“Un esponente della giunta Manna sostiene che la nostra nota, avente ad oggetto l’Ambito Territoriale di Area Urbana per i servizi di trasporto pubblico locale, sarebbe un nonsense. Dopo i fiumi di birra dell’Oktoberfest, i nostri amministratori si esprimono anche in francese. Da parte nostra, siamo costretti a precisare che il documento della Federazione Riformista, invece, un senso ce l’ha. Eccome! In Consiglio Comunale la giunta Manna ha presentato una proposta di Ambito senza Montalto Uffugo, proposta poi approvata a maggioranza; il nostro rappresentante istituzionale ha criticato questa incomprensibile esclusione e ha proposto che nell’Ambito fosse inserita la città di Leoncavallo. La maggioranza che sostiene Manna ha respinto la nostra sensata proposta, lasciando ad intendere che contro Montalto si fossero espressi i comuni di Cosenza e Castrolibero. Successivamente, lo stesso esponente della giunta Manna ha comunicato, con un intervento sulla stampa, che l’amministrazione comunale di Rende si batterà perché Montalto Uffugo venga recuperata nel piano d’Ambito. Questo comportamento, dal nostro modesto punto di vista, è improntato ad una evidente doppiezza. Ed, infatti, prima in sede progettuale si esclude Montalto Uffugo, poi in Consiglio Comunale si respinge la nostra proposta tesa ad inserire nell’Ambito la città di Leoncavallo ed, il giorno dopo, si assicura che la giunta Manna si batterà per recuperare nell’Ambito il territorio montaltese. È del tutto evidente, pertanto, che la nostra precisazione era assolutamente dovuta per fare chiarezza e per evidenziare, alla pubblica opinione, il comportamento contorto dell’attuale amministrazione rendese.” Questa la risposta della Federazione Riformista di Rende (Cosenza).