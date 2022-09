Cosenza, i divieti di transito e di sosta per la finalissima calabrese di Miss Italia: in programma il 9 settembre sulle gradinate di Via Calabria

In vista della finalissima Calabria 2022 di Miss Italia, in programma domani, venerdì 9 settembre, alle ore 21,00 sulle gradinate di via Calabria a Cosenza, la Polizia Municipale, ravvisando la necessità di adottare temporaneamente, per il regolare svolgimento dell’evento, una serie di provvedimenti viabilistici idonei a garantire le migliori condizioni di sicurezza ai partecipanti e agli utenti della strada, ha disposto l’istituzione su via Montesanto, da via Arabia a via Adige, eccetto i veicoli autorizzati, del divieto di transito e del divieto di sosta con rimozione su ambo i lati. I divieti di transito e di sosta con rimozione saranno operativi dalle ore 7:00 di venerdì 9 settembre alle ore 4:00 di sabato10 settembre.

I divieti istituiti dalla Polizia Municipale non riguardano i veicoli al servizio della Prefettura, da e per l’intersezione con via Adige, i veicoli dei residenti, da e per gli accessi privati, ove ne sussistano le condizioni, e altri veicoli espressamente autorizzati. Nel corso della manifestazione, gli agenti di polizia stradale in servizio adotteranno, per motivi contingenti, le appropriate misure di regolazione del traffico e ogni altro opportuno provvedimento che la situazione dovesse richiedere.

Le linee di trasporto pubblico urbano ed extraurbano subiranno quelle modifiche di percorso e di fermata che si renderanno necessarie durante lo svolgimento della manifestazione.