Palio di Bisignano (Cs), Klaus Davi: “Evento spettacolare”

“Uno spettacolare evento all’insegna della sportività e dell’entusiasmo, dove s’incontrano l’equilibrio psicologico e la prestazione agonistica: il ‘Palio del Principe’ di Bisignano (CS) è stato una piacevolissima scoperta per l’accoglienza di tutta la gente presente, per la bellezza del paesaggio e anche per la macchina organizzativa che ha funzionato alla perfezione. Io personalmente ho tifato per ‘Fulmine’, al secolo Enrico Maria Perrone, il fantino che rappresentava il rione della Giudecca, ma ha comunque vinto il migliore, Santa Croce. L’auspicio è che il giovane fantino della Giudecca possa sviluppare il proprio talento in vista delle prossime gare, magari con prospettive anche a livello nazionale. Ad ogni modo, credo sia un caso unico in cui gli abitanti di un antico quartiere ebraico gareggino in una competizione sportiva. Ringrazio quindi il sindaco Francesco Fucile, l’assessore Francesco Chiaravalle e l’organizzatore Lucantonio Turco per l’ottima ospitalità e per avermi fatto scoprire questo bellissimo evento”.

Lo ha dichiarato il giornalista e massmediologo Klaus Davi.