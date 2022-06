Emergenza idrica a Cariati, il sindaco Greco: “Tolleranza zero contro allacci abusivi”

Occorre uno sforzo ulteriore nella raccolta differenziata per ridurre al minimo la frazione di indifferenziata da trasferire in discarica e scongiurare il rischio di replicare situazioni d’emergenza come quella di qualche anno fa.

Siamo certi – prosegue il Sindaco – di poter contare sul buon senso e sulla collaborazione di quanti tengono alla propria comunità. L’Amministrazione Comunale non esiterà con azioni di repressione nei confronti di quanti minano alla vita sociale ed economica del nostro territorio.

A queste persone – conclude la Greco – ricordiamo che privare gli altri dell’acqua o abbandonare rifiuti ovunque ed in particolare sulla spiaggia o nei letti dei fiumi, non rappresenta un dispetto all’Amministrazione Comunale o al Sindaco, ma un danno per gli operatori economici e turistici e per i tanti concittadini che tornando nella propria città sperano di trovare la loro Cariati accogliente, pulita e decorosa. Saranno poste in essere tutte le iniziative utili per tutelare cittadini ed ospiti”.