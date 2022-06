Incidenti, scontro tra due auto nel Cosentino: due feriti

Due persone sono rimaste ferite a seguito di un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri sulla Strada Statale 106 in provincia di Cosenza. Stando ai primi accertamenti, nell’incidente, verificatosi fra gli svincoli di Sibari e Thurio, sarebbero rimaste coinvolte tre auto. I due feriti, non in gravi condizioni, sono stati trasportati all’ospedale di Corigliano-Rossano. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 e le forze dell’ordine per i rilievi del caso.