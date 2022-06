Auto finisce in fossato: muore 20enne nel Cosentino

Incidente mortale la notte scorsa in Calabria. A perdere la vita un ventenne, Cristian Satriani, di Castrovillari. Altre due persone, un ventenne e una 21enne anche loro di Castrovillari, sono rimaste ferite. La ragazza e’ ricoverata in prognosi riservata presso l’ospedale “L’Annunziata” di Cosenza.

L’incidente e’ avvenuto intorno alle 2 sulla strada provinciale 263 che collega Villapiana a Castrovillari, nel territorio di Francavilla Marittima. I tre ragazzi erano a bordo di una Renault Captur che, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della compagnia di Cassano Jonio, e’ uscita di strada ed e’ finita in un fossato profondo circa 5 metri. Uno dei ragazzi che erano a bordo e’ morto sul colpo.

A nulla e’ valso l’intervento dei sanitari giunti sul posto. Ferito in modo non grave il ragazzo alla guida, mentre la ragazza e’ stata trasportata d’urgenza con un’autoambulanza in ospedale. Sul posto, oltre ai sanitari, sono intervenuti i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Cassano Jonio che hanno proceduto ai rilievi del caso.