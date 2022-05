Si apre la campagna elettorale di “Luzzi Unita”

Ieri 24 maggio a Luzzi in Piazza della Repubblica si è aperta ufficialmente, con la presentazione dei candidati alla cittadinanza, la campagna Elettorale di “Luzzi Unita”. I candidati hanno avuto modo di potersi esprimere per la prima volta dinnanzi ad una platea gremita e coinvolta. Tra le tematiche evidenziate sono emersi i problemi che affliggono la città, come l’emergenza idrica e della viabilità, la zona industriale sottosviluppata, l’abbandono ed il degrado del centro storico, lo spopolamento di molte contrade e della montagna sempre più isolata, la non valorizzazione delle tradizioni e dei numerosi siti storici. I candidati si sono espressi con determinazione ed ognuno di loro ha indicato la chiave per risolvere queste emergenze, facendo proprie le istanze dei cittadini che ogni giorno ci convivono.

“Ringraziamo i presenti per la spettacolare cornice che hanno offerto alla serata di presentazione della lista.” – dichiarano i componenti della coalizione “Luzzi Unita” – “Il calore della piazza ci ha confermato la vicinanza dei cittadini e la volontà di voltare pagina attraverso la condivisione del nostro progetto dì cambiamento.”

Il candidato a sindaco Oscar Durante ha chiuso il comizio con un intervento che ha sviscerato i vari punti del programma elettorale, parlando di una visione molto ambiziosa che parte sicuramente dall’immensa aria valliva un territorio vergine e non ancora sfruttato, il recupero ed il rilancio del centro storico e la valorizzazione delle bellezze paesaggistiche della montagna, cercando di creare un indotto turistico capace di risollevare le piccole realtà imprenditoriali ancora presenti sul territorio e favorirne la nascita di nuove, senza tralasciare le politiche sociali e con la previsione di applicare una serie di strumenti e misure politiche attive per il reinserimento lavorativo dei disoccupati e dei più giovani. Naturalmente il lavoro continua, perché bisogna coinvolgere tutti coloro che si sentono esclusi dalla vita amministrativa e provano un senso di grande abbandono. Per questo durante il percorso, che porterà alle elezioni del 12 giugno, verranno visitate e si terranno degli incontri pubblici in tutte le contrade del territorio, perché ognuno deve sentirsi partecipe di questa rinascita. Nel suo discorso il candidato a sindaco Oscar Durante ha precisato : “questa Unione, è il frutto di un percorso di responsabilità che ha visto le migliori e sane energie di questa città confrontarsi” aggiungendo, “ Noi siamo per una politica del fare, ma per fare politica bisogna avere una visione precisa dell’avvenire, essere cittadini liberi ci rende forti e privi di qualsiasi condizionamento”. Alla fine del suo discorso l’appello a tutta la cittadinanza di scuotere le proprie coscienze perché egli crede che attraverso un duro lavoro Luzzi potrà tornare a risplendere.