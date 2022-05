Franz Caruso: “Cosenza unico punto di riferimento in Calabria di un centrosinistra che ha bisogno di ricostruirsi”

“Leggere questo libro, che ha tanti spunti importanti, dà l’idea di come prima era diversa la politica rispetto a quella di oggi, perché era un mondo completamente diverso nel quale, comunque, esistevano i luoghi nei quali il confronto politico si sviluppava e poteva esercitarsi, dove si formavano anche i gruppi dirigenti di un territorio. Non c’è nel libro di Veltri un’esaltazione di quella vecchia politica, ma c’è il sicuramente il riconoscimento di come era possibile un diverso confronto politico rispetto ad oggi”. Sono le considerazioni pronunciate dal Sindaco Franz Caruso intervenuto alla presentazione del libro del giornalista e scrittore Filippo Veltri “Quando c’era la politica”, pubblicato per i tipi dell’Editore Ferrari, avvenuta nel salone di rappresentanza di Palazzo dei Bruzi nell’ambito dell’iniziativa “LIBRINCOMUNE”, la rassegna di attualità librarie promossa dall’Amministrazione comunale e fortemente voluta dallo stesso Sindaco Franz Caruso per diffondere la cultura del libro e della lettura. A moderare l’incontro, Antonietta Cozza, curatrice della rassegna LIBRINCOMUNE e consigliera comunale delegata alla Cultura.

“Al suo sesto appuntamento – ha aggiunto il Sindaco Franz Caruso – Librincomune ci ha fatto comprendere, una volta di più, che la scelta di aprire il salone di rappresentanza ed il Palazzo di città, la casa di tutti i cosentini, a questi incontri culturali, è apprezzato e questo mi fa molto piacere perché l’impegno di Antonietta Cozza è ricambiato dalla partecipazione e dall’interesse che la città dimostra”. Nel soffermarsi sul nuovo libro di Filippo Veltri, sorta di seguito di un altro volume, pubblicato dal giornalista, già caporedattore per 13 anni dell’Ansa regionale, e scritto a quattro mani con Franco Ambrogio sui primi 50 anni di regionalismo, Franz Caruso ha stimolato l’autore a concludere la sua analisi con un terzo libro ancora da scrivere per tratteggiare una valutazione sulla evoluzione politica anche nella città di Cosenza. “Credo che quello che si è verificato a Cosenza – ha sottolineato Franz Caruso – in controtendenza con quanto si è verificato a livello regionale, meritava e merita, da un attento osservatore politico come Filippo Veltri, una valutazione, anche perché non credo si tratti di un accadimento di poco conto. La situazione socio-politica della città ha visto affermarsi una coalizione politica, progressista, riformista ed anche civica, che ha avuto la meglio rispetto a un’ondata populista che aveva interessato la politica regionale. Ed ha portato alla vittoria un Sindaco – ha proseguito Franz Caruso – espressione della città e che non aveva alle spalle protezioni familiari”. Franz Caruso ha rimarcato a più riprese questa vera e propria rottura con il passato e con un sistema che si era radicato in città ed ha invitato alla riflessione anche rispetto a quella che è stata la trasformazione del voto a Cosenza. “Oggi Cosenza – ha detto ancora il Sindaco –è l’unico punto di riferimento nella regione Calabria di un centrosinistra che ha bisogno di ricostruirsi e soprattutto di rifondare una proposta politica credibile per la nostra regione. E’ la vera novità in questa città, perché, dopo l’esperienza di Giacomo Mancini, ritornare alla guida del Comune da parte di un socialista che ha oggi il coraggio di rivendicare il suo essere socialista e il suo agire socialista, insieme a quelli che sono stati gli apporti che non erano scontati da parte della politica locale su un progetto che si è contrapposto ad una proposta che stravinceva alla Regione, ma che poi straperdeva in questa città, non credo sia qualcosa che non meriti di essere valutata e approfondita con un rigore prettamente politico”.