Il sindaco Franz Caruso parteciperà alla manifestazione “Sulla strada in sicurezza”

L’Amministrazione Comunale di Cosenza aderisce alla manifestazione nazionale “Sulla strada in sicurezza” promossa dalla Fondazione Luigi Guccione, Rete #VIVINSTRADA, Legambiente, FIAB con altre cento organizzazioni nazionali e locali, che si svolgerà in Piazza dei Bruzi sabato 21 maggio, alle ore 10.30.

“Nell’esprimere, a nome mio personale e dell’intero Esecutivo Municipale, vicinanza e solidarietà alle famiglie delle vittime sulla strada – afferma il sindaco di Cosenza Franz Caruso – manifesto la piena e totale condivisione dell’Amministrazione comunale a questa iniziativa per combattere l’Emergenza Strage Stradale, ancora troppo sottovalutata e trascurata. Al contempo, condivido la promozione, per come intende fare la Fondazione Luigi Guccione, di una cultura in cui prevenzione e mobilità sostenibile, lotta alla violenza stradale ed alla velocità siano finalmente una priorità. In tal senso è forte e determinato il mio impegno per realizzare a Cosenza un Piano Urbano per la Mobilità sostenibile al cui centro ci siano le politiche di moderazione della velocità e spazi condivisi a partire da quello sicuro per gli utenti più fragili: bambini, disabili, anziani, pedoni e ciclisti urbani. A tal fine è stata già interpellata l’Università degli Studi della Calabria con cui stiamo per firmare un protocollo d’intesa”.

“Sarà valutata, infine – conclude il sindaco Franz Caruso – la proposta portata alla mia attenzione dal presidente della Fondazione Luigi Guccione, per la costruzione di una Rete di Sindaci per la mobilità sostenibile con l’obiettivo di abbattere le morti da collisioni stradali e da inquinamento urbano”.