A Vaccarizzo Albanese una giornata all’insegna dell’educazione ambientale

“Ogni volta che passeranno da lì, dall’area pic-nic di via Bosco Fontana e vedranno quegli alberi di ciliegio che in Primavera colorano le proprie fronde di rosa, si ricorderanno dell’iniziativa di oggi e soprattutto di come il rispetto dell’ambiente sia un’esperienza emozionante da coltivare tutti i giorni”.

È quanto dichiara il Sindaco Antonio Pomillo complimentandosi con l’Istituto Omnicomprensivo di San Demetrio Corone per la giornata di sensibilizzazione destinata ai bambini della scuola primaria di secondo grado, accolta dagli stessi con enorme entusiasmo e partecipazione.

Alla presenza del consigliere comunale Annunziata Sposato e dal responsabile del servizio ambiente Franco Manfredi, nell’area pic-nic di Vakarici sono stati piantumati 5 alberi di ciliegio, uno per ogni classe elementare.

Voluta e realizzata dai docenti Francesca Azzinnari, Assunta Gaccione, Michele Intrieri, Fenisia Serembe, Francesca Servidio e dal collaboratore scolastico Antonio Guarascio, nel corso dell’iniziativa, i piccoli aspiranti giardinieri, annaffiatoio e palette alla mano, hanno esposto per l’occasione anche gli elaborati realizzati in classe nell’ambito del progetto di educazione ambientale.