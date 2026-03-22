Incendio a Davoli Marina: decisivo l’intervento del Radiomobile di Soverato, salvata una donna. Ferito un brigadiere

Il Vice Segretario Provinciale Generale di Catanzaro di UNARMA, dott. Francesco Masotina, esprime apprezzamento per l’intervento di soccorso effettuato dai militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Soverato, impegnati nel comune di Davoli Marina.

Nel corso di un servizio di controllo del territorio, l’equipaggio della Radiomobile veniva inviato con urgenza in via Fogliarello, a seguito della segnalazione di un incendio. Giunti sul posto, i militari si trovavano di fronte a una situazione di elevato rischio: un’autovettura completamente avvolta dalle fiamme, il fuoco in propagazione verso le abitazioni e la presenza di bombole di gas, con concreto pericolo di esplosione.

I militari intervenivano immediatamente, mettendo in sicurezza l’area e acquisendo le prime informazioni. In quei frangenti veniva appreso che all’interno di una delle abitazioni si trovava una donna impossibilitata a deambulare, quindi incapace di mettersi in salvo autonomamente.

Contestualmente, la Centrale Operativa della Compagnia di Soverato svolgeva un ruolo determinante nella gestione dell’emergenza, assicurando il coordinamento degli interventi e l’invio tempestivo dei soccorsi. L’operatore, con prontezza e piena conoscenza del territorio e delle risorse disponibili, attivava in tempo reale i necessari supporti, contribuendo in maniera significativa a scongiurare conseguenze ben più gravi.

L’intervento dei colleghi del Radiomobile di Soverato, sotto la guida del capo servizio, Brigadiere Onofrio Puntieri, si sviluppava con rapidità ed efficacia: con coordinamento immediato, i militari forzavano l’ingresso dell’abitazione e, nonostante il fumo denso e il propagarsi delle fiamme, riuscivano a entrare e, avanzando tra il fumo e le fiamme, a raggiungere la donna, impossibilitata a deambulare, traendola in salvo e affidandola alle cure del personale sanitario.

Nel corso delle operazioni, il Brigadiere Puntieri riportava lesioni alla spalla, che gli provocavano un forte dolore; nonostante ciò, proseguiva nelle attività di soccorso fino al completo superamento della situazione di pericolo.

“L’intervento dei colleghi del Radiomobile di Soverato rappresenta una testimonianza concreta di ciò che significhi operare in pronto intervento sul territorio”, dichiara Masotina. “Un’azione tempestiva, condotta in condizioni di rischio, che ha consentito di mettere in salvo una persona in difficoltà ed evitare conseguenze più gravi.”

“Al brigadiere rimasto ferito nell’adempimento del dovere – prosegue Masotina – rivolgo i miei auguri di pronta guarigione. L’episodio evidenzia il ruolo delle Sezioni Radiomobili, impegnate quotidianamente nella tutela della sicurezza dei cittadini.”

L’intervento dei colleghi della Radiomobile di Soverato, reparto comandato dal Luogotenente Luigi Morello, si inserisce nell’ambito dell’attività di controllo del territorio, confermandone l’importanza operativa e la costante presenza sul territorio.