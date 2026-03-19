Settimana Mondiale del Glaucoma: successo delle iniziative dell’UICI di Catanzaro

In occasione della Settimana Mondiale del Glaucoma, promossa dalla Fondazione IAPB Italia ONLUS, la Sezione Territoriale dell’UICI di Catanzaro ha realizzato una serie di iniziative dedicate alla prevenzione e alla sensibilizzazione su una patologia oculare tra le principali cause di cecità evitabile.

Le attività hanno preso avvio lunedì 9 marzo con uno screening oculistico gratuito, svolto presso il gabinetto oculistico “Mario Barbuto”, accompagnato da un momento informativo rivolto ai partecipanti. L’iniziativa ha registrato una significativa partecipazione, coprendo interamente il tempo messo a disposizione. Nel corso della mattinata sono state effettuate una serie di visite oculistiche, dalle quali sono emerse alcune situazioni che necessitano di ulteriori approfondimenti diagnostici. Un dato che conferma l’importanza di questi controlli, fondamentali per individuare precocemente eventuali patologie e intervenire tempestivamente.

Il secondo appuntamento si è svolto martedì 18 marzo, con un’ulteriore giornata dedicata esclusivamente agli screening oculistici, che ha visto anche in questo caso una partecipazione attiva e costante per tutta la durata dell’iniziativa, coprendo integralmente il tempo previsto.

Durante le attività è stata inoltre posta particolare attenzione all’aspetto informativo, fornendo ai presenti importanti nozioni sui fattori di rischio, sulla diagnosi precoce e sull’importanza di sottoporsi a controlli oculistici periodici. Momenti come questi rappresentano un’occasione preziosa per diffondere una corretta cultura della prevenzione, soprattutto in relazione a una patologia spesso silenziosa che può progredire senza sintomi evidenti.

Nell’ambito della settimana sono stati inoltre distribuiti volantini informativi sul territorio, con l’obiettivo di ampliare la diffusione del messaggio di prevenzione e raggiungere un pubblico sempre più vasto.

La Presidente dell’UICI di Catanzaro, Luciana Loprete, ha sottolineato come “la prevenzione rappresenti lo strumento più efficace per contrastare patologie oculari come il glaucoma: iniziative come queste consentono di intercettare precocemente situazioni a rischio e di sensibilizzare la popolazione sull’importanza dei controlli periodici”.

Un sentito ringraziamento è stato rivolto agli oculisti Floriana Ranieri e Carmine Catalano per la disponibilità e la professionalità dimostrate, avendo dedicato il proprio tempo alla realizzazione degli screening.

Le iniziative promosse dall’UICI di Catanzaro si sono concluse con esiti estremamente positivi, sia per la partecipazione registrata sia per l’efficacia dell’azione informativa svolta, confermando il ruolo centrale dell’associazione nella tutela della salute visiva e nella sensibilizzazione della comunità.