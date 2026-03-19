Cardamone (Unarma): “Visita sindacale stazioni Gizzeria Lido e Falerna Scalo”

«Le visite effettuate presso le Stazioni Carabinieri di Gizzeria Lido e Falerna Scalo hanno evidenziato un elevato livello di professionalità e un autentico spirito di servizio da parte del personale» — dichiara Antonio Cardamone, Segretario Regionale di UNARMA Calabria.

Nel corso delle visite sindacali svolte dalla Segreteria Regionale UNARMA Calabria, composta dai Segretari Fabio Riccio e Antonio Cardamone, è emersa una realtà operativa caratterizzata da spiccato senso del dovere, equilibrio e dedizione, elementi che consentono di garantire standard di efficienza di assoluto rilievo.

Particolare riconoscimento va al Comandante della Stazione Carabinieri di Falerna Scalo, Luogotenente con carica speciale Giuseppe Lucchesi, e al Comandante interinale della Stazione Carabinieri di Gizzeria Lido, Maresciallo Ordinario Giovanni Battista Maruca, i quali hanno dimostrato capacità organizzativa, autorevolezza e concreta attenzione al personale, assicurando una gestione efficace e coesa della compagine.

Parimenti, si evidenzia la professionalità e la disponibilità di tutti i militari in forza, che, con dedizione e senso di appartenenza, contribuiscono in maniera determinante al mantenimento dell’efficienza operativa.

«Per UNARMA la Stazione rappresenta la casa del Carabiniere» — prosegue Cardamone. — «Chi vi accede è tenuto a rispettare le più elementari regole di convivenza e di rispetto nei confronti dei militari che vi prestano servizio».

«Non è in alcun modo ammissibile che, all’interno della propria sede, un Carabiniere venga invitato ad allontanarsi o gli venga impedito di partecipare: ogni militare ha diritto di essere presente e di esprimersi, senza distinzione di appartenenza» — aggiunge Cardamone.

«Si tratta di principi fondamentali. Chi non intende attenersi a tali regole potrà orientarsi altrove per le proprie modalità di confronto, magari in contesti più informali, da “APERIVISITA”» — conclude Cardamone.

UNARMA ribadisce la propria vicinanza ai militari e conferma il proprio impegno nel rappresentarne le istanze presso le Autorità competenti.