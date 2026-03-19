Catanzaro, pubblicato il bando per il lotto 2 di alaggio e varo. Iemma e Battaglia: “Prosegue impegno dell’amministrazione nel rilanciare servizi e organizzazione dell’area portuale”

L’amministrazione comunale di Catanzaro, settore Pianificazione del Territorio, rende noto che è stato pubblicato il bando di gara per l’assegnazione in concessione per due anni del lotto n. 2 dell’area portuale destinata alle attività di rimessaggio, alaggio e varo di natanti e imbarcazioni. La procedura, ad evidenza pubblica, riguarda un’area demaniale marittima di circa 2.200 mq e si inserisce nel più ampio percorso di riordino, valorizzazione e piena funzionalità del porto cittadino, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e pari opportunità.

“La pubblicazione del bando rappresenta un passaggio concreto e strategico nell’ambito delle politiche del mare e dello sviluppo del sistema portuale che questa Amministrazione sta portando avanti – dichiara la Vicesindaca e Assessora al Mare e allo sviluppo del sistema portuale, Iemma –. Interveniamo con atti puntuali per rafforzare l’organizzazione e la competitività del porto, migliorando la qualità dei servizi offerti agli operatori e agli utenti e favorendo una gestione moderna, sostenibile e integrata dell’area portuale. Nelle more del completamento delle opere portuali, è fondamentale garantire continuità operativa e servizi efficienti, riaffermando al contempo la vocazione della nostra città come città di mare e il valore strategico del porto per lo sviluppo economico, turistico e occupazionale del territorio”.

“Con questo bando – aggiunge l’Assessore al Demanio Antonio Battaglia – l’Amministrazione comunale conferma l’impegno a garantire procedure trasparenti e criteri di selezione improntati alla qualità progettuale, alla sostenibilità ambientale e alla capacità di generare ricadute positive sul territorio. In una fase transitoria verso il completamento dell’infrastruttura portuale, è essenziale assicurare una gestione ordinata ed efficace delle aree disponibili”. Tutti i dettagli della procedura e la relativa documentazione sono consultabili sull’albo pretorio del Comune, nella sezione bandi di gara.