Plesso scolastico Stretto Antico a Catanzaro, 200mila euro per la prevenzione e protezione antincendio. Barberio: “La buona politica del governo cittadino che investe strategicamente sugli anni a venire”

Dei 460mila euro complessivi ammessi a finanziamento dal ministero dell’Istruzione e destinati al Capoluogo per l’edilizia scolastica, 200mila andranno al plesso Stretto Antico. Anche in questo caso, le risorse saranno destinate all’adeguamento alle norme di prevenzione e protezione antincendio.

“È una notizia da salutare con soddisfazione – commenta il consigliere Antonio Barberio – che tocca un plesso di fondamentale importanza per la comunità e che conferma l’impegno del governo cittadino guidato da Nicola Fiorita verso l’istituzione più rilevante dal punto di visto sociale: la scuola. Un impegno – continua Barberio – che in questa fase gode dello scrupoloso lavoro dell’assessore ai Lavori pubblici, Pasquale Squillace ma che non è mai venuto meno sin dall’insediamento dell’attuale Amministrazione in carica. I progetti per riqualificare gli spazi, crearne di nuovi, modernizzare gli impianti di servizi, si susseguono sin dai primi mesi dell’attuale legislatura a conferma di una visione e di una scelta politica non episodica ma strategica e quindi destinata a durare nel tempo. La scuola – conclude il consigliere – non è semplicemente un luogo dove si impartiscono lezioni. La scuola è un ambiente in cui si impara ma anche si cresce, si socializza, è un alleato prezioso della famiglia. Farne un ambiente sano, accogliente, funzionale e sicuro è un investimento sugli anni a venire della città e non solo per le nuove generazioni. Una buona politica fa questo e questo noi stiamo facendo e continueremo a fare”.