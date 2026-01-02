Catanzaro: disagi idrici a Germaneto, Viale Emilia, Guglia, zona Motorizzazione, Runci

Per consentire i lavori urgenti di riparazione delle proprie condotte, Sorical ha comunicato che sarà ridotta l’erogazione idrica dall’impianto Corace per le zone di Germaneto, Viale Emilia, Guglia, Motorizzazione Civile e Runci. Possibili disagi potrebbero verificarsi sulle zone servite dai serbatoi Corvo e Santa Maria.

Lo rende noto l’Ufficio acquedotti di Palazzo de Nobili specificando che il servizio sarà sospeso presumibilmente fino alla fine dei lavori, stimata da Sorical per le ore 12 di oggi 2 gennaio 2026.