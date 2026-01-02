Associazione Artù: “Ingegneria Informatica all’UMG è una scelta strategica per il futuro della Calabria”

“Negli ultimi giorni si è aperto un dibattito di grande rilievo per il futuro dell’Università Magna Græcia e, più in generale, per lo sviluppo della Calabria. L’On. Filippo Pietropaolo, Presidente della Commissione Bilancio del Consiglio regionale e da sempre interlocutore attento e sensibile alle istanze del mondo universitario, ha lanciato una sfida ambiziosa ma necessaria: l’istituzione di un corso di laurea in Ingegneria Informatica presso l’UMG di Catanzaro.

Una proposta che non è rimasta lettera morta. Al contrario, il Magnifico Rettore, professor Giovanni Cuda, ha manifestato pubblicamente entusiasmo, interesse e piena disponibilità ad avviare un percorso concreto di valutazione e sostegno dell’iniziativa. Un segnale importante, che testimonia la volontà dell’Ateneo di interpretare il proprio ruolo non solo come presidio di formazione, ma come vero motore di sviluppo territoriale.

Come Associazione universitaria “Artù”, che da sempre considera l’On. Pietropaolo un interlocutore prezioso e che più volte ha sollecitato un rafforzamento dell’offerta formativa in ambito tecnologico e digitale, non possiamo che esprimere grande soddisfazione per l’attenzione dimostrata dalla politica regionale e dall’Università. L’istituzione di un corso di laurea in Ingegneria Informatica risponde infatti a una domanda reale e crescente di competenze nei settori dell’informatica, del digitale e dell’intelligenza artificiale, oggi centrali per la competitività del sistema produttivo.

Riteniamo che questa iniziativa rappresenti una leva strategica fondamentale per il futuro dei giovani calabresi. Offrire percorsi formativi avanzati sul territorio significa contrastare la fuga dei talenti, valorizzare le competenze locali e permettere a tanti studenti di costruire il proprio percorso accademico e professionale restando in Calabria, contribuendo allo sviluppo del tessuto imprenditoriale regionale.

Accogliamo con orgoglio il riconoscimento, da parte delle istituzioni regionali, del ruolo dell’università come strumento di crescita sociale, economica e culturale. In questo senso, confidiamo nel buon senso e nella visione condivisa non solo dell’UMG, ma anche nel sostegno dei futuri rappresentanti degli studenti all’interno del Comitato Regionale Universitario di Coordinamento della Regione Calabria (Co.R.U.C.), affinché questa proposta trovi un ampio consenso e possa tradursi in un progetto concreto. Come Associazione “Artù”, ci dichiariamo pronti e attenti nel collaborare con la Regione Calabria, con l’Università e con tutti gli attori istituzionali coinvolti, per contribuire alla costruzione di un ecosistema digitale regionale competitivo, inclusivo e orientato al futuro. Siamo convinti che investire oggi nella formazione significhi gettare le basi per una Calabria più forte, moderna e capace di trattenere e attrarre nuove generazioni di competenze”.

E’ quanto si legge in un comunicato stampa dell’associazione Artù.