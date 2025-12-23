William Diuorno presidente di Confartigianato Catanzaro, gli auguri di Forza Italia: “Guida capace”

La Segreteria provinciale di Forza Italia Catanzaro rivolge “i più sinceri auguri di buon lavoro a William Diuorno, giovane imprenditore catanzarese, per la sua nomina a presidente di Confartigianato Catanzaro”.

“Diuorno potrà mettere a disposizione del nuovo incarico generosità, spirito di abnegazione e una profonda conoscenza del territorio, qualità che rappresentano un valore aggiunto per il rafforzamento del comparto artigiano. Un settore che, in Calabria, si conferma sempre più strategico per lo sviluppo economico e per la tenuta dei livelli occupazionali, e che necessita di una guida capace di interpretare le esigenze delle imprese e di promuoverne la crescita”.