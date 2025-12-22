Carnevale di Lamezia: sabato la presentazione dell’edizione 2026

L’Associazione Culturale “Carnevale di Lamezia APS” comunica che sabato 27 dicembre, alle ore 11:00, presso i locali di “Casa Mastroianni – Il Cantagalli” (in Via San Rocco 19), si terrà la Conferenza Stampa ufficiale di presentazione dell’Edizione 2026 del Carnevale di Lamezia.

L’incontro rappresenta il momento inaugurale del percorso che condurrà alla nuova edizione della manifestazione, già preannunciata come una delle più ricche e strutturate degli ultimi anni.

Dopo la recente apertura alle scuole del Laboratorio dei Giganti dell’Allegria, spazio creativo dedicato alla partecipazione degli istituti scolastici e alla trasmissione delle arti tradizionali della cartapesta, la conferenza offrirà l’occasione per illustrare le principali novità, la visione progettuale e il programma generale dell’evento.

Saranno presentati gli indirizzi artistici, le linee organizzative e le collaborazioni istituzionali che daranno vita a un’edizione pensata per valorizzare la creatività locale, rafforzare il legame con la comunità e proporre alla città un calendario di iniziative culturali, sociali e aggregative, contribuendo a consolidare l’identità del Carnevale come patrimonio condiviso.

In questo periodo di festività, tutti i componenti dell’Associazione rivolgono alla città i propri auguri di un sereno Natale, con l’auspicio che lo spirito di gioia, collaborazione e partecipazione che da sempre accompagna il Carnevale possa continuare a ispirare l’intera comunità lametina.

L’Associazione promotrice invita la cittadinanza e gli organi di informazione a prendere parte alla conferenza, momento di condivisione pubblica del lavoro sinora svolto e delle prospettive che accompagneranno il Carnevale, evento storicizzato della città di Lamezia Terme, verso un’edizione che si preannuncia straordinaria per contenuti, coinvolgimento e qualità progettuale.