Polifunzionale “Colosimo”. Capellupo: “Il successo dei tanti eventi fieristici è un premio alla visione ed al lavoro continuo della amministrazione Fiorita”

Nota del presidente della commissione Attività economiche, Vincenzo Capellupo

Non possiamo considerare casuale la scelta di Catanzaro come sede del prestigioso evento “Sol and the City Sud”, il salone internazionale dell’olio di oliva di Veronafiere, punto di riferimento internazionale per l’intera filiera oleicola e che per la prima volta si è tenuto nel Capoluogo di Regione.

Questo ultimo evento si aggiunge a quelli già tenuti e a quelli in programmazione per il futuro, fornendo alla città e agli operatori l’importante certezza della continuità di utilizzo del polifunzionale “Colosimo” nel Capoluogo di Regione.

Si tratta, dunque, del frutto di un percorso amministrativo chiaro e determinato, che ha restituito alla città uno spazio fondamentale come il polifunzionale, recuperato e riattivato grazie al lavoro della giunta guidata dal sindaco Nicola Fiorita.

Un intervento che ha ridato centralità a una struttura storica ma che rischiava di vanificare tutte le sue potenzialità, trasformandola in un punto di riferimento per fiere, eventi e manifestazioni di qualità.

Oggi, dunque, il “Colosimo” può legittimamente ambire a essere il motore di una nuova vocazione fieristica che nasce a Catanzaro e che è in grado di connettere istituzioni, imprese, professionisti e cittadini, generando economia, relazioni e visibilità per il nostro territorio.

Una vocazione che, in più, sta prendendo fisicamente corpo alle porte d’ingresso del quartiere Lido, creando così tutte le premesse per innescare un circolo virtuoso con la cosiddetta economia del mare e quindi con le politiche di governo cittadino già avviate e legate allo sviluppo del comparto turistico.

Esprimo grande soddisfazione per questo obiettivo centrato e rivolgo un ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito a un risultato che ha tutte le carte in regola per costituire una vera e propria svolta per Catanzaro.

Continueremo a lavorare affinché il Capoluogo consolidi il proprio ruolo di polo attrattivo, aperto all’innovazione e pronto a raccogliere le sfide del futuro, valorizzando spazi, competenze ed energie presenti nella nostra comunità. La città sta dimostrando, ancora una volta, la capacità di saper guardare avanti.

Ai cittadini e a tutti gli operatori rivolgo l’appello di vivere questa nuova grande opportunità.