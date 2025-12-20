La Fiamma Olimpica oggi a Catanzaro

Nel pomeriggio di oggi, sabato 20 dicembre, il viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 farà tappa, come è noto, nel Capoluogo di Regione. Una parte del territorio comunale, tra la marina e il centro, sarà quindi interessata dalla complessa e articolata manifestazione, che alterna tratti percorsi dalla staffetta dei tedofori a tratti in cui a muoversi sarà la carovana motorizzata dei mezzi. Questo ha reso necessaria l’adozione, da parte del Comando di Polizia Locale, di una ordinanza relativa a traffico e viabilità i cui contenuti vengono riportati qui di seguito.

1.Dalle ore 19:00 di ieri venerdì 19 dicembre 2025 alle ore 20:00 di oggi sabato 20 dicembre 2025 è stato istituito il divieto di sosta con zona rimozione per tutta piazza Basilica Immacolata e orso Mazzini, margine sinistro della carreggiata rispetto al senso di marcia, nel tratto compreso tra la Basilica dell’Immacolata e l’intersezione di traversa Galluppi.

2.Dalle ore 15:00 alle ore 20:00 di sabato 20 dicembre 2025 viene istituito il divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati in via Schiavi dal civico 21 in direzione tangenziale fino all’ingresso del Parco della Biodiversità Mediterranea “Michele Traversa”.

3.Dalle ore 17:30 del 20 dicembre 2025 chiusura progressiva del seguente percorso per il passaggio della Fiamma Olimpica con convoglio al seguito:

a)Lungomare Pugliese altezza Via Caprera (porto), Lungomare, via Repubbliche Marinare, viale Crotone, Corso Progresso, via Corace, ponte Nalini, via Nazionale, viale Magna Grecia, viale Isonzo, via Bezzecca, Palazzetto dello sport “Stefano Gallo”.

4.Dalle ore 18:30 del 20 dicembre 2025 (e comunque dall’arrivo della fiamma terminato il primo percorso) chiusura progressiva del seguente percorso per il passaggio della Fiamma Olimpica con convoglio al seguito:

b)Parco della Biodiversità “Michele Traversa”, via Cortese, piazza Montenero, via Cantafio, via Piave, via Vercillo, via Indipendenza, piazza Matteotti, Corso Mazzini, piazza Basilica Immacolata.