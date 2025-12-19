Domenica d’Incanto, il teatro che unisce: “Natale in casa Cupiello” chiude la stagione 2025 al Teatro Comunale di Catanzaro

Ci sono spettacoli che non sono soltanto appuntamenti in cartellone, ma diventano riti collettivi, momenti in cui una comunità si riconosce, si ritrova e si racconta. Natale in casa Cupiello, capolavoro intramontabile di Eduardo De Filippo, è uno di questi: un testo che attraversa il tempo e le generazioni, capace di parlare ancora oggi di famiglia, di fragilità, di affetti e contraddizioni, con una forza emotiva che si rinnova ad ogni messa in scena.

Domenica 21 dicembre, alle ore 18. 30, il Cinema Teatro Comunale di Catanzaro ospiterà la versione firmata Teatro Incanto, all’interno del cartellone Domenica d’Incanto, per una serata dal valore speciale: sarà l’evento conclusivo della stagione teatrale 2025 e, allo stesso tempo, la celebrazione dei vent’anni di attività del Teatro Incanto.

La messinscena, curata dal direttore artistico e regista Francesco Passafaro, restituisce tutta l’attualità del testo eduardiano, rispettandone la tradizione ma dialogando con il presente.

Un lavoro che mette al centro l’umanità dei personaggi, il loro essere profondamente veri, fragili, a tratti comici e a tratti dolorosamente riconoscibili, rendendo Natale in casa Cupiello uno specchio ancora fedele delle dinamiche familiari e sociali.

Una doppia ricorrenza che trasforma lo spettacolo in una vera e propria festa del teatro, pensata per le famiglie e per chi vive il palcoscenico come luogo di incontro e condivisione, soprattutto nel periodo natalizio, quando il bisogno di stare insieme si fa più forte e autentico.

Il teatro, in questo tempo, torna ad essere casa: uno spazio accogliente, capace di unire le persone attraverso le storie, di creare emozioni comuni e di offrire occasioni di incontro reale, lontano dalla frenesia quotidiana. Natale in casa Cupiello, con il suo valore simbolico e culturale, incarna perfettamente questa vocazione.

Dopo vent’anni di attività, una cosa è certa: al Teatro Incanto, il Natale è casa. E domenica 21 dicembre, quella casa aprirà le sue porte alla città per salutare l’anno che si chiude e celebrare, insieme, ciò che il teatro sa fare meglio: unire, emozionare, far sentire parte di una comunità.