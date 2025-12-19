SOL and the City Sud, Agrocepi Calabria presente a Catanzaro con il presidente Cristian Vocaturi

Agrocepi Calabria partecipa a Catanzaro alla manifestazione SOL and the City Sud, in programma oggi e domani, con la presenza del presidente regionale Cristian Vocaturi, vice presidente vicario nazionale di Agrocepi, che esprime apprezzamento e pieno sostegno a un’iniziativa di alto profilo dedicata alla promozione dell’agroalimentare e dell’identità produttiva calabrese.

«SOL and the City Sud rappresenta un appuntamento di grande valore per il nostro territorio – dichiara Vocaturi – perché mette al centro l’olio extravergine di oliva, i prodotti tipici calabresi e una visione moderna della filiera, capace di unire qualità, cultura e sviluppo. Eventi come questo rafforzano il legame tra produzione, territorio e consumatori, contribuendo in modo concreto alla crescita del settore».

Il presidente di Agrocepi Calabria e vice presidente vicario nazionale rivolge inoltre complimenti alla Regione Calabria per l’organizzazione dell’evento e, in particolare, all’assessore regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo, per aver sostenuto e promosso una manifestazione di grande rilevanza per la valorizzazione delle eccellenze locali e per la visibilità offerta alle imprese agricole e agroalimentari.

«Il programma delle due giornate, ricco di eventi dedicati al gusto, alla cultura e alle produzioni identitarie – prosegue Vocaturi – conferma quanto sia strategico investire su iniziative capaci di raccontare la Calabria che produce qualità, innovazione e valore. Agrocepi Calabria continuerà a essere al fianco di percorsi che puntano sulla crescita del comparto agricolo e sulla promozione delle nostre eccellenze».