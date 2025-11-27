Interregionale di tiro con l’arco a Maida: giovani arcieri del Club Lido protagonisti

Domenica 23 novembre nella palestra comunale di Maida, organizzata dalla locale società sportiva, si è svolta una gara interregionale di tiro con l’arco, manifestazione sportiva alla quale hanno partecipato anche gli arcieri Club Lido di Catanzaro.

Podi e risultati ottimi per il settore giovanile, il quale a fine gara porta a case numerosi podi.

A conquistare l’oro nella divisione olimpica ci pensa Sgotto Sofia nella classe allieve, la quale, segna anche il suo record personale indoor, oro anche nella divisione compound ragazze per Fabio Ludovica.

Nell’arco nudo le piccole matricole societarie Poerio Piterà Alessandro e Lizzio Letizia entrambi nella classe giovanissimi, salgono sul gradino più alto del podio.

Ottima prestazione per Sgotto Maurizio nell’arco nudo Master.

Soddisfatto il Mister e Accompagnatore Poerio Piterà Edoardo: “I nostri ragazzi, tra gioco e sport mettono in campo impegno e soprattutto voglia di divertirsi, si raggiungono risultati ottimi solo con impegno e voglia di stare insieme e condividere esperienze tra i compagni di squadra. Gli impegni sono tanti e gli obiettivi di miglioramento sono raggiungibili, da qui si deve partire nella pianificazione delle attività, che sicuramente, anche grazie all’impegno di tutto lo staff tecnico della società, ci daranno sicuramente tante altre soddisfazioni. Vorrei come sempre ringraziare chi ci dà supporto come Tech4green e Salvo Scuto che hanno creduto in noi e nel nostro progetto sportivo”.