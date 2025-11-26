“Sandokan: I luoghi della serie”: la mostra apre al pubblico nell’Area industriale ex Sir di Lamezia Terme

Apre al pubblico la Mostra “Sandokan in Calabria – i luoghi della serie” dedicata alla serie TV “Sandokan”, prodotta da Lux Vide, società del Gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction per Rai1, col sostegno della Calabria Film Commission, in preparazione dell’uscita della serie il 1 dicembre su Rai1. Sarà possibile ammirare gli allestimenti, gli abiti e gli oggetti di scena originali, all’interno delle ambientazioni dove è stata realizzato il backlot nell’Area industriale ex Sir a Lamezia Terme, con i set del “Consolato di Labuan” e il rifugio di “Singapore” .

LE INFO

La mostra sarà aperta dal martedì alla domenica dalle ore 9 alle 16.30 (ultimo ingresso) a partire dal 28 novembre 2025 e fino al 27 gennaio 2026.

I giorni di apertura nel periodo festivo sono i seguenti:

24 dicembre, dalle ore 9 alle ore 13

25 dicembre, chiuso

26 dicembre, dalle ore 9 alle ore 17

31 dicembre, dalle ore 9 alle ore 13

1 gennaio, chiuso

5 gennaio, dalle ore 9 alle ore 17

6 gennaio, evento di lettura ad alta voce e visita dedicata ai bambini su prenotazione. Dalle 15.30 alle ore 17.30

L’ingresso è gratuito.

Per gruppi superiori alle 4 persone è necessaria la prenotazione.

La prenotazione è possibile attraverso una delle seguenti modalità:

– sms e whatsapp ai numeri 393 968 3720 / 351 748 4016

– via mail: info@kiwisite.it

-al seguente sito https://www.eventbrite.com/e/biglietti-sandokan-i-luoghi-della-serie-1975771771555?utm-source=cp&utm-term=listing&utm-campaign=social&utm-medium=discovery&utm-content=attendeeshare&aff=ebdsshcopyurl%E2%80%8B%E2%80%8B%E2%80%8B

Le visite saranno guidate e dureranno 60 minuti.

Di seguito gli orari: ore 9.00, 10.30, 12.00, 14.30, 16.30 (ultimo accesso).

Dalle ore 9 alle ore 12 sarà possibile effettuare visite guidate anche in lingua inglese.