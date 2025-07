Semaforo spento in zona Lenza: disagi per i residenti del quartiere Gagliano

Gravi disagi stanno interessando i residenti e gli automobilisti del

quartiere Gagliano a causa del malfunzionamento del semaforo situato

in zona Lenza, un punto nevralgico per la viabilità locale.

L’impianto, da giorni ormai spento, rappresenta uno strumento

fondamentale per regolare il traffico in una delle arterie più

trafficate della zona. Nonostante le sollecitazioni già avanzate al

settore Gestione del Territorio del Comune di Catanzaro, la situazione

è rimasta invariata, generando frustrazione tra i cittadini e rischi

crescenti per la sicurezza stradale. A farsi portavoce della

problematica è il consigliere comunale di Forza Italia, Sergio

Costanzo, che ha espresso preoccupazione per la prolungata inattività

dell’impianto: “Non è accettabile che un problema così semplice da

risolvere venga ignorato per giorni. Quel semaforo è essenziale per

garantire ordine e sicurezza in un’area densamente abitata e

trafficata. Chiedo all’amministrazione comunale di intervenire con

urgenza per ripristinare il servizio.” Il consigliere Costanzo ha

annunciato che, in mancanza di una risposta concreta da parte degli

uffici preposti, porterà la questione all’attenzione del prossimo

consiglio comunale.