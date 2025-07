Funzionalità ufficio Anagrafe. Iemma: “Rendere i servizi sempre più efficienti ed efficaci per i cittadini resta per noi una priorità”

Nota della vice sindaca con delega ai Servizi demografici, Giusy Iemma

Le criticità segnalate dai consiglieri Costanzo e Lobello, in particolare riguardo ai tempi di attesa agli sportelli dell’anagrafe e alla funzionalità della sede decentrata nel quartiere marinaro, sono oggetto di monitoraggio costante da parte dell’Amministrazione, consapevole dei disagi che possono derivarne per i cittadini.

Mi preme tuttavia sottolineare che il contesto attuale, comune a molte pubbliche amministrazioni, è fortemente condizionato da una carenza strutturale di risorse, sia umane, sia economiche. Una situazione di difficoltà oggettiva a cui si aggiunge, nel particolare periodo estivo, la necessità di garantire il legittimo godimento delle ferie al personale in servizio, che contribuisce ulteriormente a una riduzione temporanea della capacità operativa degli uffici; uffici che nel corso dell’anno si trovano già a dover affrontare e gestire le richiamate carenze.

Nonostante tali difficoltà, è mia cura – e resta per me un impegno prioritario – garantire un servizio quanto più efficiente possibile all’utenza, nel pieno rispetto dei ruoli e dei vincoli normativi che regolano l’azione amministrativa.

Lavoreremo, come sempre, con spirito costruttivo per superare le attuali criticità, anche valutando, laddove possibile, soluzioni organizzative temporanee per limitare i disagi segnalati nelle more di decisioni definitive volte ad ottimizzare il servizio.

Desidero infine ringraziare i consiglieri Costanzo e Lobello per la pronta segnalazione e assicurare loro che l’interesse dei cittadini resta al centro dell’azione dell’Amministrazione comunale.