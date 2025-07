Lions Club Catanzaro Host: Vincenzo Gallo nuovo presidente

Un anno sociale straordinario, fatto di 51 service e oltre 400 ore di attività per il territorio, si è concluso venerdì scorso con una cerimonia intensa e partecipata, che ha segnato il passaggio della campana tra il dottor Pietro Maglio e l’avvocato Vincenzo Gallo, nuovo Presidente del Lions Club Catanzaro Host per l’anno sociale 2025/2026.

L’evento si è svolto al Country Club Le Querce, alla presenza delle autorità lionistiche, dei soci, dei rappresentanti di altri club e delle istituzioni locali.

«Un gesto semplice, ma denso di significato – ha detto Maglio nel suo intervento iniziale – che rappresenta la continuità del servizio, la responsabilità condivisa e l’impegno che si rinnova, anno dopo anno. Con emozione e gratitudine concludo il mio mandato, consapevole di aver dato tutto me stesso a questo club che considero una famiglia».

Rivolgendo lo sguardo all’anno appena concluso, Maglio ha ricordato: «Un anno fa ho ricevuto questa campana con rispetto e senso del dovere. Il nostro è un club ricco di storia e di valori, che ha donato all’associazione tre governatori e che, ne sono certo, saprà esprimere ancora tante figure di riferimento per il lionismo. Abbiamo raggiunto risultati importanti insieme, e il merito è di tutti: del lavoro di squadra, della passione e della generosità che ogni socio ha saputo mettere in campo».

Tra i ringraziamenti più sentiti, quelli rivolti ai membri del direttivo, ai past president, al proprio mentore Giuseppe Raiola e agli amici e guide che hanno accompagnato il suo percorso, ma anche alla famiglia: «Grazie a mia moglie Lucia, per la pazienza e il supporto silenzioso ma costante. Ai miei figli Miriam e Nicola, per gli abbracci al mio ritorno e per avermi ricordato ogni giorno cosa conta davvero. E grazie ai miei genitori, Mary e Nicola, per avermi cresciuto vero e libero: un dono che porto con me in ogni scelta».

Non è mancato un pensiero speciale per il Presidente che lo ha preceduto:

«Il ringraziamento più grande va all’amico fraterno Danilo Iannello – e a sua moglie Maria Laura Romeo – che mi è stato vicino e mi ha dato i giusti consigli in prosecuzione al suo mandato, con la sua innata lealtà e signorilità. A lui, grande esempio di lionismo, auguro il meglio».

E ancora: «Essere Lions significa credere in un mondo dove le persone costruiscono ponti, non muri. Dove si promuove la pace, non la guerra. Ecco perché continuerò a impegnarmi con lo stesso entusiasmo. Servire è il nostro compito, ed è ciò che dà senso profondo al nostro impegno».

Il nuovo Presidente Vincenzo Gallo ha raccolto il testimone con determinazione:

«Ringrazio tutti voi per l’affetto e la fiducia. Per me è un onore, ma anche un grande impegno. Insieme al Past President Pietro Maglio ho vissuto un anno entusiasmante: ci siamo supportati, stimolati, abbiamo condiviso ogni momento, sostenuti dalla nostra amicizia. È con questo spirito che voglio guidare il club: con passione, spirito di servizio e voglia di coinvolgere tutti».

Nel delineare le priorità del suo mandato, Gallo ha sottolineato: «Credo profondamente nel valore dell’Amicizia e nella forza della collaborazione. Il nostro club può crescere solo se ognuno si sentirà parte attiva di un progetto comune. L’esperienza dei soci storici e l’energia dei più giovani devono fondersi in una visione condivisa. Il nostro compito – come Lions – è lasciare alle generazioni future un mondo possibilmente migliore rispetto a quello che noi abbiamo trovato».

Tra gli obiettivi del nuovo anno, la promozione di services concreti, la valorizzazione dei legami con i Leo e con le altre associazioni, e la cura delle relazioni interne: «Dobbiamo agire come una grande famiglia lionistica. Continueremo, nel solco di chi ci ha preceduto – Pietro ma anche il carissimo Danilo Iannello, presenza costante e fonte inesauribile di supporto e consigli -, ad impegnarci sul fronte della Solidarietà e dell’Inclusione, a lavorare per la Comunità, con serietà ma anche con leggerezza: creando occasioni per rafforzare i legami e costruire nuove amicizie».

Il neo Presidente, dopo i ringraziamenti nei confronti della moglie Cristina e degli affetti più cari, ha poi presentato la squadra che lo affiancherà nel nuovo anno sociale: l’avvocato Yves Catanzaro (segretario), la dottoressa Roberta Bianchi (cerimoniera) e il dottor Pietro Siragusa (tesoriere).

Emozionante anche la cerimonia di accoglienza dei nuovi soci: la professoressa Gennarina Arabia (madrina Maria Chiara Vincelli), la dottoressa Marianna De Lellis (padrino Pietro Maglio), il dottor Raffaele Gangale (madrina Maria Chiara Vincelli) e il dottor Giuseppe Stranieri (padrino Giuseppe Raiola).

Nel corso della serata, sono stati conferiti i prestigiosi Key Award al dottor Giuseppe Raiola, per aver presentato ben 20 soci, ed al dottor Domenico Salerno, che ne ha presentati cinque: un riconoscimento importante, che premia l’impegno nel far crescere il club e trasmettere i valori lionistici a nuove energie.

Tra gli interventi istituzionali, quello del presidente della Zona 25 della X Circoscrizione del Distretto 108 Ya dottor Gregorio De Vinci che ha ricordato di essere stato accolto nel club 25 anni fa come giovane Leo: «Un anno eccellente quello guidato da Pietro. A Vincenzo rivolgo i migliori auguri: saprà portare avanti il lavoro con entusiasmo e senso di responsabilità».

La Presidente della X Circoscrizione dottoressa Filomena Zungri, alla sua prima uscita ufficiale nel nuovo incarico, ha sottolineato la forza del club: «Quasi 70 anni di presenza sul territorio, un’attività costante, un’anima solidale e attenta alla cultura. I vostri service sono stati un esempio di come il lionismo possa essere concreto e incisivo. Continuiamo a collaborare, solo unendo le forze possiamo lasciare un segno».

Il Presidente del CdA della Fondazione Lions e Past Governatore dottor Franco Scarpino ha ricordato le 439 ore di service realizzate dal club: «Un dato che parla da sé. E sono certo che Vincenzo, che conosco da sempre, saprà essere guida autorevole e sensibile. Essere Lions non è solo appartenere a un club, ma vivere ogni giorno un impegno fatto di doveri e responsabilità verso la comunità».

A chiudere la serata, il secondo Vice Governatore Distrettuale dottor Gianfranco Ucci, che ha ribadito il legame tra leadership e servizio, e l’immediato Past Governatore Distrettuale dottor Tommaso Di Napoli, che ha lanciato un messaggio chiaro: «Guidare per servire, servire per guidare: è questo il cuore del lionismo che guarda al futuro. In un mondo in rapida trasformazione, dobbiamo rimanere fedeli ai nostri valori e impegnarci ogni giorno a fare ciò che è giusto, non solo ciò che è comodo. Solo così saremo credibili e utili alle nostre comunità».

Con il passaggio della campana, il Lions Club Catanzaro Host si prepara ad affrontare un nuovo anno sociale nel segno della continuità, dell’apertura e della partecipazione attiva, confermandosi presidio di impegno civile, sociale e culturale per l’intera comunità.