La Festa della Madonna della Conella illumina Montauro: tradizione, fede e folklore il 12 e 13 luglio

Montauro si prepara a celebrare uno degli appuntamenti più sentiti e attesi dell’anno: la Festa della Madonna della Conella, che si terrà sabato 12 e domenica 13 luglio. L’evento, profondamente radicato nella tradizione e nella devozione popolare, promette due giorni di fede e spiritualità.

Le celebrazioni avranno inizio sabato 12 luglio con i riti religiosi: alle ore 17:00 Santa Messa solenne nella Chiesa Madre; ore 17:45 processione per le vie di Calalunga; ore 18:30 arrivo in spiaggia e imbarco della Sacra Effige per la processione in mare; ore 20:00 Santa Messa presso la delegazione comunale e a mezzanotte rientro e veglia di preghiera presso la chiesetta dello Zalarmichello.

Domenica 14, sempre nella Chiesetta dello Zalarmichello, la preghiera inizierà al mattino, alle ore 7.00, con la recita del Santo Rosario e alle 7.30 la celebrazione della Santa Messa. Alle ore 18.00, in processione si rientrerà con l’effigie della Madonna nella Chiesa Madre di Montauro

“La Festa della Madonna della Conella non è solo un momento di profonda spiritualità, ma anche un’occasione unica per riscoprire le nostre radici, valorizzare le tradizioni locali e rafforzare i legami comunitari,” ha dichiarato Don Nicola Ierardi parroco della chiesa matrice dedicata a San Pantaleone. “Invitiamo tutti a partecipare a questi due giorni di festa, per vivere un’esperienza autentica insieme alla nostra Santa Madre.”