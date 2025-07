Catanzaro, nuovo regolamento attività economiche su suolo pubblico. Serò: “Verso una gestione più ordinata che tutela e valorizza gli operatori”

“Nel Consiglio Comunale di ieri è stato approvato il nuovo regolamento per le attività economiche su suolo pubblico. Si conclude così un lungo e complesso percorso avviato con l’inizio di questa amministrazione nel 2022. Il lavoro sul regolamento è iniziato quando ricoprivo il ruolo di presidente della Commissione Attività Economiche, in stretta collaborazione con l’allora assessore Antonio Borelli. Insieme abbiamo promosso numerosi incontri con i rappresentanti di categoria, gettando le basi per un testo condiviso e strutturato. Desidero ringraziare l’assessore Borelli per il prezioso contributo che ha fornito in quella fase iniziale.

Con l’avvicendamento nell’assessorato, il lavoro è stato portato avanti con determinazione dall’attuale assessore alle Attività Economiche, Giuliana Furrer, che insieme alla dirigente De Vita ha completato un regolamento fondamentale per la città di Catanzaro. Un ringraziamento particolare va anche al consigliere comunale Giovanni Costa, che – in qualità di operatore del settore – ha offerto suggerimenti pratici e concreti che hanno arricchito il testo. Il nuovo regolamento disciplina anche lo svolgimento delle fiere e delle feste patronali, valorizzando tradizioni radicate nel nostro territorio.

In questa occasione ho ritenuto opportuno presentare, insieme ai colleghi consiglieri Costa, Corsi e Caviano, alcuni emendamenti mirati, tutti approvati a maggioranza. Le modifiche proposte puntano a tutelare e valorizzare il lavoro degli operatori del suolo pubblico, garantendo al contempo il rispetto delle tradizioni locali. Si tratta di un passo importante verso una gestione più ordinata, equa e trasparente delle attività economiche negli spazi pubblici, nel segno di un equilibrio tra sviluppo e tutela dell’identità del nostro territorio”.

Lo afferma in una nota il consigliere comunale Raffaele Serò.