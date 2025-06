Il Console Generale della Russia a Palermo Sergey Patronov, a margine di un incontro con le comunità russe in Calabria che si è svolto a Palazzo San Giorgio (RC), ha incontrato una delegazione di Cantiere Laboratorio/Gioventù Controcorrente rappresentata dal presidente dell’Associazione Vittorio Gigliotti e dai dirigenti Bruno Spatara (Gioventù Controcorrente) e Raffaele Citino.

Il breve ma intenso colloquio con il diplomatico è stato occasione per presentare l’attività dell’associazione Cantiere Laboratorio. Fin dal 2014, in numerosi incontri, è stata raccontata la tragedia del Donbass sotto le bombe ucraine e messo in evidenza come i viaggi del presidente nelle Repubbliche di Lugansk e Donetsk e nella Federazione Russa siano state occasioni per testimoniare la realtà di quel Paese, ben diversa da come viene presentata in Occidente.

Il presidente di Cantiere Laboratorio, Vittorio Gigliotti, ha inoltre invitato il Console nella città di Lamezia Terme in occasione della presentazione del libro sui 15 anni dell’attività dell’Associazione, prevista per il mese di settembre.

Il Diplomatico ha dato la sua disponibilità ed ha ringraziato il sodalizio calabrese per le attività culturali di cui si rende protagonista.