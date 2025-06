“L’Amore non uccide”: incontro promosso da “Azzurro Donna” il 20 giugno a Catanzaro Lido

Continua il cammino, di Azzurro Donna Calabria, con alla guida la Segretaria Regionale Maria Josè Caligiuri, contro il femminicidio e la violenza di genere, si terrà il prossimo venerdì 20 giugno, ore 18:30, presso il Parco Gaslini di Catanzaro Lido, un importante incontro, organizzato dalla Segretaria Comunale di Catanzaro, Monica Quaranta e dalla Segretaria Comunale di Soverato, Antonella Palumbo, nel quale si tratterranno, attraverso il dialogo con l’autrice del libro “L’Amore non uccide” – Caterina Nero – di Lamezia Terme, alcune tematiche legate alla dilagante piaga sociale, del femminicidio e della violenza di genere.

Saluteranno i presenti, la Dott.ssa Carolina Caruso (Segretaria Provinciale Catanzaro e Segretaria Comunale Lamezia Terme, di Azzurro Donna Calabria, Consigliera Comunale Lamezia Terme di Forza Italia) l’Avv.ta Jole Le Pera, Segretaria alle Politiche Sociali per Azzurro Donna Calabria, la Dott.ssa Alessandra Lobello (Vice Segretario Provinciale di Forza Italia e Segretaria Comunale di Catanzaro) il Dott. Manuel Rubino, Segretario Cittadino Catanzaro, di Forza Italia Giovani.

Per gli interventi, relazioneranno sul tema, l’Avv.ta Giuseppina Pino, Coordinatrice Regionale Osservatorio Violenza di genere, la Dott.ssa Maria Elena Senese, Segretaria Regionale UILL Calabria, l’Avv.ta Iolanda Sorrenti, legale Associazione PER TE, la Dott.ssa Stefania Mandaliti, Criminologa Forense, Presidente Centro Ascolto Stella del Mare, l’Avv. Michele Varcasia, Responsabile AMI.

Sarà presente all’evento, la Pittrice Rosa Amerato, di Catanzaro, che con le sue tele pittoriche, rappresenterà attraverso la sensibilità dell’arte, la bellezza interiore ed esteriore della figura femminile.