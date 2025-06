A Lamezia arriva il torneo interregionale pugilato

Si è tenuta ieri martedì 17 giugno, presso gli uffici di DS Automotive a Lamezia Terme, la conferenza stampa di presentazione del torneo interregionale di pugilato, in programma sabato 21 giugno su Corso Giovanni Nicotera.

L’evento, organizzato dalla scuola pugilistica lametina ASD Group 15, vedrà la partecipazione di alcune delle migliori scuole di boxe provenienti dall’Abruzzo, Campania, Puglia, Calabria e Lombardia. Saranno disputati 16 match di altissimo livello tecnico, con in pista anche cinque atleti lametini: Andrea Mendicino, Filippo Rocca, Fortunato Gallo, Francesco Torcasio e Anna Maria Morcaldi.

Durante la conferenza è stato ufficializzato anche il nuovo direttore sportivo della ASD Group 15, Domenico Mercuri.

Un appuntamento da non perdere per gli appassionati di pugilato e per la promozione dello sport nel territorio lametino.

Il Maestro Angelino Mascaro, organizzatore dell’evento ha dichiarato:”Siamo davvero entusiasti di poter ospitare questo torneo interregionale di pugilato, un’occasione unica per mettere in mostra i talenti della nostra terra e confrontarsi con le migliori scuole di tutta Italia. Il nostro obiettivo è promuovere lo sport, l’impegno e il fair play tra i giovani, e speriamo che questa manifestazione possa diventare un punto di riferimento per il pugilato regionale e non solo. Ringraziamo tutte le realtà coinvolte e invitiamo il pubblico a venirci a sostenere in questa giornata di sport e passione.”