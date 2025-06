Il Nastro Rosa Tour torna a Catanzaro: sport, cultura del mare e intrattenimento al Porto dal 16 al 18 giugno

Per il secondo anno consecutivo, Catanzaro è pronta ad accogliere il Marina Militare Nastro Rosa Tour, uno degli appuntamenti nazionali più attesi dedicati al mare, alla vela e alla promozione della cultura marittima. Dal 16 al 18 giugno, l’area del Porto del quartiere marinaro si trasformerà in un vivace spazio aperto a cittadini, famiglie e appassionati, grazie a un ricco programma di eventi che coniugano sport, natura, cultura, intrattenimento e valorizzazione del territorio.

Il Marina Militare Nastro Rosa è organizzato da Difesa Servizi in collaborazione con la Marina Militare e Ssi Sports &Events, con il supporto di Enit – Agenzia Italiana per il Turismo, main partner del tour, della Federazione Italiana Vela, il patrocinio del Coni e il Dipartimento per lo Sport della presidenza del Consiglio come partner istituzionale. La tappa nel capoluogo di regione calabrese è realizzata in compartecipazione con l’Amministrazione comunale di Catanzaro.

Per tre giorni consecutivi, si alterneranno le regate veliche e le degustazioni enogastronomiche, workshop dimostrativi legati agli sport del mare — come surf, windsurf, diving, pesca sportiva e vela —, incontri tematici sulla cultura marittima e sull’identità della città, dirette radiofoniche e momenti musicali al tramonto. Tra i momenti più attesi, la cerimonia della Bandiera Blu, in programma il 17 giugno, che conferma il valore e la qualità delle nostre coste, e le premiazioni delle tappe del Nastro Rosa, previste il 18 giugno, con gli atleti che si stanno sfidando durante le gare in tutta Italia e che ora tornano nel capoluogo calabrese, confermata come unica tappa calabrese dell’intero tour viste le qualità e potenzialità già espresse durante dell’edizione del 2024.

All’interno del programma sono previsti anche momenti di riflessione e confronto. Il 16 giugno si terrà il talk “Nei luoghi di Cassiodoro”, mentre il 17 giugno, si parlerà di turismo inclusivo e accessibile con l’incontro “Catanzaro, il mare è per tutti”, occasione per ragionare sulle opportunità economiche e sociali legate allo sviluppo sostenibile delle nostre coste.

Nel villaggio, le attività di animazione e di ristoro saranno realizzate in collaborazione con Fenimprese e con il coinvolgimento di associazioni e realtà economiche del territorio.

L’evento sarà accompagnato da musica e intrattenimento, con dj set ogni sera a partire dalle 19.00 nei giorni del 16 e 17 giugno, e dal Trenino del Mare, a cura di Amc, che collegherà il villaggio del Nastro Rosa con il quartiere marinaro.

In caso di condizioni meteo avverse, alcune attività potranno subire variazioni di carattere logistico.