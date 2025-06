Qualità delle acque a Catanzaro Lido. Caviano replica a Riccio: “Sulla depurazione abbiamo fatto un lavoro senza precedenti in città”

“Come da tradizione estiva, il consigliere Riccio torna ad attaccare l’Amministrazione sulla qualità del mare di Lido. La solita demagogia di chi finge di non sapere che, a proposito di depurazione, abbiamo portato avanti e continuiamo a farlo, un lavoro senza precedenti in città.

Siamo stati noi a far uscire dall’impasse in cui era finito l’impianto di Fosso Barbaruzza; siamo noi che stiamo continuando a realizzare i collettamenti, lì dove le assai scarse risorse a disposizione ce lo permettono, lavorando incessantemente per reperirne di nuove; siamo noi che stiamo monitorando costantemente il territorio con l’ufficio tecnico e la polizia locale, procedendo a regolare denuncia in caso di sversamento illecito di liquami; siamo noi che stiamo continuando a scandagliare l’intero territorio intervenendo sulle criticità che incontriamo, rifacendo dove occorre gli impianti ex novo, com’è stato in via Marco Polo; siamo noi che stiamo portando avanti la manutenzione straordinaria delle pompe di sollevamento installandone di nuove lì ove è necessario; siamo noi che stiamo sistemando l’impianto di Fiume Busento; siamo stati noi, con un investimento senza precedenti, a efficientare il depuratore di località Verghello.

Tutto questo solo per limitarci agli interventi più significativi su problematiche che, in vent’anni di governo, Riccio e le Amministrazioni che lui ha sostenuto non hanno affrontato o sulle quali hanno collezionato solo fallimenti e un bel po’ di conseguenze nefaste per la città: il nuovo depuratore commissariato, le sanzioni dell’Europa per l’enorme percentuale di scarichi non collettati, solo per fare i due esempi più clamorosi. Se le ricorda o no, Riccio, le lenzuola di protesta per la puzza, appese ai balconi di Lido? Puzza pressoché scomparsa già nell’estate del 2022, grazie ai primi tempestivi interventi di manutenzione dell’impianto che Riccio forse si era dimenticato di sollecitare ai “suoi” governi cittadini.

Se esistessero i negozi della demagogia come esistono quelli di abbigliamento, Riccio sicuramente potrebbe aprirne uno e con grandissime possibilità di successo. Egli cambia puntualmente argomenti a ogni cambio di stagione e dunque siamo ora alla “collezione estate”, dove spicca, classico come uno smoking, il mare sporco con tutte le conseguenze del caso: la costa, il turismo e la salute pubblica irrimediabilmente compromessi. Peccato per Riccio che, a differenza dello smoking vero che non passa mai di moda, i suoi stracci di demagogia abbiano stancato la gente, ormai stufa di sentire sempre le stesse cose. È veramente ridicolo che Riccio si permetta il lusso di dare lezione. E a proposito di negozi di abbigliamento, chiudiamo allora con il suggerimento al rappresentante della Lega di comprare un costume della collezione estate 2025 e fare un bagno nelle acque di Lido, che già lo scorso anno risultarono tra le più pulite e si accingono a bissare il risultato quest’anno, perché sul tema, questa Amministrazione, non farà un solo passo indietro”.

Lo afferma in una nota la consigliera comunale Igea Caviano.