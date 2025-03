Visit Girifalco, incontro con gli artisti

Si è svolto ieri sera l’incontro con gli artisti di Girifalco per il progetto Visit Girifalco, promosso dall’amministrazione comunale su proposta del vicesindaco con delega al Marketing Territoriale, Alessia Burdino, insieme al consigliere comunale con delega al Turismo Delia Ielapi e l’assessore al Bilancio Domenico Giampà. Partner dell’iniziativa è la Pro Loco rappresentata, nell’occasione, dal presidente Angela Mascaro, dal vicepresidente Rossella Graziano, dal tesoriere Fabio Randò che ringraziamo per il prezioso aiuto e dai membri del direttivo Caterina Viapiana, Giuseppe Stranieri e Chiara Saraceno a cui si rinnovano gli auguri per la recente elezione.

All’incontro hanno partecipato molti artisti, alcuni si sono voluti collegare da remoto per non perdere l’importante iniziativa, altri non potendo partecipare hanno inviato l’indirizzo mail a cui sarà trasmesso tutto il materiale necessario per aderire al progetto.

L’iniziativa è stata spiegata dal vicesindaco e dal consigliere Ielapi che hanno risposto alle interessanti e utili osservazioni dei presenti, particolarmente, entusiasti del coinvolgimento.

Il sindaco Cristofaro ha, invece, illustrato alla sala le molteplici iniziative in atto per lo sviluppo e la tutela del territorio, partendo dall’incontro avuto ieri mattina con la dirigente scolastica dell’IC Scopelliti, Caterina Giovanna Coda, in vista delle attività di informazione nelle scuole, promosse dall’assessore Salvatore Panduri con la Prociv, sul rischio sismico. Progetti, stato di avanzamento degli stessi, completamento, finanziamenti e nuove progettualità sono stati al centro focus offerto dal primo cittadino.

Il lavoro di Visit Girifalco prosegue a ritmo spedito grazie al sostegno di Rocco Cristofaro che sta supportando l’ente nella concreta realizzazione del portale turistico in cui tutti potranno avere uno spazio di promozione.

Proponiamo di seguito il messaggio che l’artista Massimiliano Ferragina ci ha voluto trasmettere. Le parole di Massimiliano che ringraziamo, unitamente a tutti gli artisti che hanno aderito con entusiasmo, sintetizzano al meglio il significato di un progetto ambizioso ed importante.

“Giungano i miei saluti affettuosi e pieni di stima a tutti voi. Mi scuso se per impegni pregressi non potrò partecipare a questa riunione ma le intenzioni ed il cuore sono lì con voi. Rivolgersi agli artisti, attenzionarli, interpellarli, è un grandissimo segno di amore per la Bellezza, intesa come valore fondante una comunità. È segno anche di lungimaranza e visione del futuro. Auguro un buon lavoro e rinnovo la mia disponibilità “creativa” per la città di Girifalco che si è fatta maggiormente in questi anni “faro” di cultura oltre i suoi confini, rafforzando in tutti noi il senso profondo di appartenenza ed identità“.