Violenza sulle donne, i dati del CAV Demetra di Lamezia Terme

Un pomeriggio significativo per presentare i dati di accesso allo sportello del Centro Antiviolenza Demetra di Lamezia Terme: l’analisi e i cambiamenti percepiti nel contesto sociale dell’ anno 2024 e le attività già in atto e in programma per l’anno in corso.

Durante il pomeriggio, che si svolgerà nella sala conferenze di Palazzo Nicotera a partire dalle ore 16, gli interventi istituzionali di Francesca Fiorentino, Presidente Ass. Mago Merlino, capofila CAV Demetra, del Sindaco di Lamezia Terme Paolo Mascaro, delle Assessore alla Cultura Annalisa Spinelli e ai Servizi sociali Antoinette Rizzo, saranno intervallati da emozionanti reading teatralizzati dal gruppo- laboratorio Teatro donne del CAV Demetra curato dall’attrice Elvira Scorza.

«Alle parole chiave del Demetra: ascolto, accoglienza, dare voce per contrastare la violenza di genere, il CAV Demetra lavora in continuità per interpretare e conquistare nuovi linguaggi per comunicare, sensibilizzare e per intercettare anche lo sguardo delle nuove generazioni su un tema, purtroppo, socialmente trasversale» – fanno sapere i componenti del CAV Demetra. «Per questo – continuano – mettiamo insieme il teatro, l’arte, i linguaggi creativi che ci permettono di raggiungere e interagire con il maggior numero di persone possibili».

L’intervento di divulgazione dei dati 2024, presentati da Marisa Meduri, referente dell’Ufficio progettazione CAV Demetra, sarà introdotto dalla relazione di Roberta Cretella, operatrice di sportello del Demetra.

Le attività 2025, in corso e in programma, sarà il tema trattato da Ismene Cipolla – Funzionario Amministrativo Regione Calabria che dialogherà con Maria Pia Tucci, autrice insieme a Stefano Fiorello del cartoon dal titolo “Rispettami”. Un altro contributo video, realizzato in collaborazione con Immagine PCA nell’ambito delle attività 2025, racconta, grazie alle interviste raccolte, l’impegno, la sinergia e la visione di tutte le anime che contribuiscono al lavoro del Centro antiviolenza Demetra.

«Il 26 marzo invitiamo all’ incontro i cittadini e le cittadine, – concludono dal CAV Demetra – è un momento in cui condividiamo il lavoro di un intero anno per divulgare la consapevolezza di un’emergenza collettiva. Con le Istituzioni vogliamo fare ancora una volta il punto sulle azioni di contrasto alla violenza sulle donne: criticità che impattano con le nuove emergenze sociali, economiche e culturali».